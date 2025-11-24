Explozie urmată de un incendiu, într-un bloc din judeţul Brăila. "S-a auzit o bubuitură puternică şi au sărit geamurile"

Momentan, nu se ştie numărul victimelor. Sursa foto: captură video Facebook/debraila.ro

O explozie puternică a avut loc luni după-amiaza într-un bloc de locuinţe din oraşul Însurăţei, aflat în judeţul Brăila. Deflagraţia a fost urmată de un incendiu şi mai mulţi localnici au sunat la 112. Pompierii, poliţiştii şi mai multe ambulanţe se află acum la locul incidentului şi s-au constituit echipe de căutare şi salvare.

Mai mulţi localnici au povestit că momentele de groază s-au petrecut azi, cu puţin timp înainte de ora 16:00, într-un bloc din orașul Însurăței, situat pe marginea Drumului European 584 din judeţul Brăila. Conform primelor informaţii, mai multe apartamente au fost afectate de deflagrația devastatoare, care a fost urmată de un incendiu violent, a relatat debraila.ro.

"S-a auzit o bubuitură puternică şi au sărit geamurile. A luat şi foc. Sincer, am zis că este bombardament", a spus unul dintre martori, potrivit sursei citate.

Purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian, a declarat evenimentul s-a produs luni, în jurul orei 15:54, la un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuinţe.

"Incendiul se manifestă la două apartamente de la etajul 1. A fost localizat rapid de echipele de intervenţie, care lucrează pentru lichidarea completă a focului şi pentru înlăturarea efectelor exploziei", a declarat Ştefan Stoian.

La locul intervenţiei intervin trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD, o ambulanţă a SAJ Brăila, precum şi o ambulanţă tip C şi o autospecială cu medic de la ISU Galaţi, dislocate la ordinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit sursei citate, circulaţia de drumul care leagă oraşul Însurăţei de comuna Zavoaia este blocată.

La faţa locului se află şi o autospecială cu rezervă de butelii ARIAC, iar pentru coordonarea intervenţiei a fost activată Grupa operativă a ISU Brăila.

Ştire în curs de atualizare.