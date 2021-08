Factură uriașă la curent. O femeie are de plătit 3.000 lei pentru o casă cu 3 camere, în Brașov

Femeia are o casă cu trei camere, pentru care, conform actului primit, trebuie să plătească, pe luna trecută, 3000 de lei. În mod normal, avea de plătit pentru factură în jur de 100 de lei, deci vorbim de o majorare imensă.

Se pare că factura i-a fost uumflată cu 4000 de KW. Până acum ea plătea în jur de 100 de lei, deci, o creștere de 3000%.

Brașoveanca nu a primit niciun răspuns de la Electrica.

”M-am trezit cu o factură de 3 mii de lei pentru o lună. De obicei plăteam 100 de lei. Am făcut reclamație, am luat legătura cu cei de la companie, nu au venit să recitească contoarul. Eu nu pot să suport 3 mii de lei pentru o lună de curent. Venitul meu lunar este 1.600 lei, atât am pensie. am stat 3 ore la rând ca să fac o reclamație” ne-a spus brașoveanca Doina Mînzatu, în direct la Antena 3.

Factură la curent de peste 27.000 de lei, primită de o familie din Alba-Iulia

O familie din Alba-Iulia a avut parte de o surpriză neplăcută la început de weekend. Membrii familiei au rămas uimiți când au văzut factura la curent electric.

Mai exact, aceștia au descoperit că au de plată peste 27.000 de lei. Oamenii au postat documentul pe rețelele de socializare și spun că nu poate fi altceva decât o greșeală, scrie Ziarul Unirea.

”Împreună. De peste 120 de ani…Și facturile cred că tot de-atunci se adună. Care este reacția social acceptată când primești o factură de 27.808,13 lei, sâmbătă după-masa?”, a fost mesajul acestora, postat în mediul online, alături de factura în cauză.

