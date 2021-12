Lăcrămioara spune că e vizitată de fantome, în Bacău: "Oricine a avut o aşa experienţă, dar oamenii nu spun, să nu fie catalogaţi altfel"

Sunt "spirite bune", spune băcăuanca, şi aparţin morţilor cărora femeia le face de pomană. Femeia are o mică firmă de catering şi livrează pachete şi mâncare pentru cei pomeniţi de rude.

Lăcrămioara Tutuianu susţine că are şi dovezi, după ce a spus că e vizitată de fantome. Camerele de supraveghere montate în casă au surprins imagini greu de explicat.

"Sunt spirite, sunt entităţi. Spirite bune! Dacă ar fi ceva rău, ar face rău", spune Lăcrămioara Tutuianu, în vârstă de aproape 55 de ani.

"Am avut viaţa asta chinuită. Am o fată de 33 de ani, care nu merge, nu vorbește, se târăşte pe jos. Am un nepoţel care are autism, probleme. Soțul are 85 de ani și e cum e", povesteşte femeia din Bacău.

Ea a muncit toată viaţa. A făcut tone şi tone de mâncare şi a cărat cazane întregi cu sarmale sau colivă. E bucătăreasă şi deţine un catering în comuna Sascut din judeţul Bacău. Are chiar şi un canal de youtube cu reţete.

Acum, femeia spune că ar fi vizitată de nişte vizitatori neobişnuiţi.

"Pentru primă dată când am observat că am niște vizitatori plăcuţi mie, eu aşa am considerat şi consider, a fost anul trecut, pe 24 decembrie 2020.

Am simţit o briză de vânticel plăcut, deşi afară era senin, era frumos. Uitându-mă pe camerele de supraveghere am observat un lucru neobişnuit. Pe scări sus erau trei persoane. O femeie, un bărbat și un copilaş", spune băcăuanca.

Întrebată dacă era persoane vii, femeia spune: "Aşa păreau. Pe camerele de luat vederi aşa păreau, persoane normale, vii. Nu m-am speriat deloc. Nu m-am speriat, pentru că am avut o senzaţie plăcută de la început".

Totuşi, precizează că imaginile acestea le-a văzut numai pe camera de supraveghere, nu şi în realitate. În aceeaşi zi, fix acum un an, băcăuanca spune că şi-a revăzut tatăl mort de nouă ani.

"Între noi a fost o legătură foarte frumoasă, îl visez, îi dau de pomană mereu. În acea noapte, a apărut şi chipul tatălui meu. În bucătărie. M-a sunat fetiţa mea şi mi-a spus "mama, a venit tataia". Şi tataia e acolo (...).

Le-am arătat filmările şi s-au speriat. Lumea se sperie de aşa ceva. Eu eram fericită", îşi aminteşte Lăcrămioara Tutuianu.

Femeia are cinci camere de supraveghere montate peste tot.

"Eu nu le văd. Numai camera le vede. Mie nu mi-a fost frică şi nici nu mi-e frică", adaugă ea.

Băcăuanca, despre fantome: "Apar de sărbători mari şi când fac pomeni pentru morţi. Multe, invadeaza bucătăria"

Şi în beci ar fi apărut aceste spirite. În curte, pe terasă, globuri albe şi luminoase s-ar fi coborât din cer, iar Lăcrămioara Tutuianu urmăreşte camerele de supraveghere frame cu frame până dimineaţă.

"Noapte de noapte de atunci apare cu totul altceva. Dar toate aduc lumină. Sunt foarte frumoase. E un spectacol.

Alteori bucătăria devine atât de incandescentă şi atât de luminoasă încât zici că ia foc", mai spune băcăuanca.

Din toate colţurile casei, bucătăria de la făbricuţa de mâncare pare să fie locul ales.

"Apar în zilele de sărbători mari şi când fac pomeni pentru morţi. De multe ori apar globuri luminoase. Multe. Invadeaza bucătăria. Mulţi zic că e praf. Cum să fie praf? E bucătărie de catering. E numai gresie, faianţă. O curățam zilnic. Deci n-are cum să fie praf.

În noaptea de dinaintea funeraliilor apar acele imagini.

Într-o seară mi-a apărut chipul unei femei, dar sub formă de pasăre. O pasăre mare albă, care zbura în bucătărie unde a apărut imaginea", adaugă femeia.

Într-o altă noapte, camera de supraveghere pare să fi imortalizat o dâră luminoasă care cade la fel ca defunctul.

"Cine a murit? Eram curioasă. Uite, ce imagine. E tatăl meu. Avea 62 de ani. S-a dus pe bicicletă în sat să cumpere ceva și a căzut şi şi-a frânt gâtul. Şi am făcut legătura.

S-a simţit şi durerea fizică a persoanei. Eu pur şi simplu nu înţeleg ce se întâmplă", mai povesteşte Lăcrămioara Tutuianu.

Despre toate acestea, femeia crede că e o putere care nu are nimic de-a face cu pământescul.

Femeia "vizitată" de fantome: "Oricine a avut o experiență, dar nu o spune. Le e ruşine"

`Nea Viorel a văzut şi el pe camere ce-au văzut toţi abonaţii fostei sale soţii. A încercat chiar să verifice locurile casei instantaneu cu ochii săi.

Şi, de un an, în bătătura doamnei Tutuianu s-au petrecut tot felul de lucruri inexplicabile.

"De multe ori, în beci auzeam chiar voci, de femeie, de bărbat. Nu auzeam ce vorbeau, că sunt interferențe", explică femeia.

"Odată mi s-a ars priza, iar fetele, bucătăresele s-au speriat. Şi nu era nimic în priză. A luat foc în faţa lor. Mi-am dat seama că e un câmp energetic foarte foarte puternic acolo şi îl simt.

Lumea nu crede pentru că nu a fost în contact direct cu aceste lucruri.

Cu Dumnezeu înainte. Fiecare crede ce vrea.

Cred că fiecare om a avut o experiență, dar nu o spune, o ţine pentru el.

Le este ruşine pentru că sunt catalogaţi ca şi nebuni. Și mie mi-au zis că "ești dusă cu capul, schimba medicamentele".

Dar sunt normală. Sunt foarte normală și ele există.

Ce spun preoţii despre fenomenele paranormale din Bacău

Am întrebat preoţi şi au spus că tot ce aduce lumină şi nu face rău vine de la Dumnezeu", susţine băcăuanca.

Preotul din comună nu vrea să comenteze despre spiritele pe care Lăcrămioara Tutuianu spune că le simte de un an.

"Din vieţile Sfinţilor ştim că astfel de descoperiri sunt foarte rare.

Sunt foarte foarte rare", spune Alexandru Grigoraş, preot paroh la biserica Sf. Ierarh Nicolae.

Părinte Ilie Cleopa spunea că în ziua întâi după moarte, sufletul omului stă acolo unde a ieşit din trup.

În a doua zi, îngerul păzitor îl duce într-o retrospectivă a întregii vieţi. Iar în a treia zi, începe să urce spre cer trecând prin 24 de vămi.

"Dumnezeu e cel care rânduieşte toate pentru suflete, iar Dumnezeu e cel care decide ce se întâmplă cu sufletul după moarte. Dacă-l trimite în Rai sau în Iad.

În a 40-a zi de la moarte, se face judecată particulară în faţa Domnului. E ziua în care se ţine şi orânduiala pomenirii. Nici mai mult, nici mai puţin. Fix în 40 de zile. Se face pomană, se ţine slujbă la mormântul celui decedat, iar rudele şi preoţii se roagă pentru sufletul celui adormit", precizează preotul.

"După cum spune şi Scriptura, toţi vom învia", adaugă preotul Alexandru Grigoraş.

Vecinii ştiu şi ei cu toţii ce se spune că se petrece noaptea acasă la Lăcrămioara Tutuianu.

"În viaţa mea n-am văzut. De auzit am auzit, ce ziceau bătrânii. Eu nu cred în aşa ceva. Ăla de Sus ştie, tată!", spune un vecin al băcăuancei.

"Credinţa mea a rămas neîntinată, credinţa în Dumnezeu", a încheiat Lăcrămioara Tutuianu.

