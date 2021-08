Muncitor galăţean, prins când învăţa un coleg nepalez să fure de la serviciu: "Little benzin, no problem"

Incidentul a avut loc în urmă cu o săptămână la societatea care îngrijește spațiile verzi din orașul Galați. Un muncitor gălățean îi explică unui coleg de muncă din Nepal cum poate fura benzină de la utilajele folosite la locul de muncă.

„No problem, no problem, and benzina sector you speek, you no work”, spune muncitorul român.

„Director, no problem?”, întreabă nepalezul, iar răspunsul românului vine imediat. „You understand, speak, no work ... little benzin, no problem”.

„You take this one home, you sell, you want more monney?”, mai întreabă nepalezul în timp ce românul transferă benzina furată în bidoane de plastic.

„No sector, no problem”, îi răspunde gălățeanul.

După ce a văzut imaginile, conducerea societății Gospodărire Urbană s-a autosesizat și l-a urmărit pe angajatul român. Acesta a fost prins în flagrant când pleca de la serviciu cu 10 litri de benzină.

„L-am prins în flagrant pe om. Avea într-un rucsac 10 litri de benzină. Am chemat polița, a fost cercetat disciplinar și a fost dat afară. Era un angajat vechi”, a explicat Dragoș Magearu, directorul Gospodărire Urbană, potrivit Mediafax.

