Grădina Botanică din Galaţi a devenit teren de joacă pentru iubitorii naturii, într-un treasure hunt organizat de Antena 3 CNN

Un traseu de 2 kilometri și zece opriri, unde echipele primesc indicii, piese de puzzle și probe distractive. Foto: Costel Fotea / Facebook

Grădina Botanică din Galați a devenit, duminică, teren de joacă pentru zeci de pasionați de natură și aventură. 18 echipe s-au adunat la start pentru un treasure hunt plin de probe ingenioase, puzzle-uri și întrebări despre natură: "Misiunea Verde – Descoperă Grădina Botanică", un concurs organizat de Antena 3 CNN, Consiliul Județean Galați și Complexul Muzeal "Răsvan Angheluță". Ana Iorga a fost gazda evenimentului și i-a ghidat pe participanții de toate vârstele.

Un traseu de 2 kilometri și zece opriri, unde echipele primesc indicii, piese de puzzle și probe distractive. De la curse cu mingi de ping-pong pe bețe de bambus, până la rebusuri despre plante și probe senzoriale. Pe lângă distracție, concursul are și o dimensiune educativă și ecologică. Echipele plantează flori, descoperă plante medicinale și învață despre biodiversitate.

"Dacă trebuie să faceți ceai de plante? Mă pricep!

De sunătoare, de tei? Orice ceai", a spus, încrezător, un tătic.

"Acesta ar putea fi considerat unul dintre cele mai diversificate muzee de științele naturii din România, pentru că găsim și spații expoziționale, și grădină botanică, și un acvariu pentru pești. Avem și un planetariu, avem și observator astronomic, avem un observator astronomic pentru cetățeni și este unul dintre cele mai mari din România. Avem una dintre cele mai mari grădini de trandafiri – Rozariul", a spus Costel Fotea, președintele CJ Galați.

"În calitate de gazde, am fost surprinși să constatăm că au fost peste 200 de echipe înscrise, ceea ce ne obligă, cu sprijinul Consiliului Județean și al președintelui Costel Fotea, să mai organizăm astfel de evenimente", a adăugat Cătălin Popa, managerul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii.

Înainte de start, atmosfera a fost animată de o sesiune de Zumba, ca să le dea concurenților energie pentru aventură. Premiile au fost tentante: trotinete electrice, biciclete, smartwatch-uri și multe alte surprize pentru câștigători.