ÎCCJ a decis: steagul județului Covasna rămâne oficial

ÎCCJ a decis că steagul județului Covasna poate fi folosit în continuare în mod oficial. Decizia e definitivă și vine după ce Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș au depus la Curtea de Apel Brașov o cerere de chemare în judecată a Guvernului și a județului Covasna.

Sursa foto: Mediafax Foto

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis că steagul județului Covasna poate fi folosit în continuare în mod oficial. Decizia este definitivă și vine în urma acțiunii Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, care, în decembrie 2021, a depus la Curtea de Apel Brașov o cerere de chemare în judecată a Guvernului României și a județului Covasna, prin care solicita anularea HG 989/2021 privind aprobarea modelului steagului județului Covasna.

„Înalta Curte de Casație și Justiție ne-a dat dreptate: steagul adoptat oficial de județul Covasna va rămâne în continuare oficial. Acțiunea Forumului Civic și a ADEC a fost neîntemeiată. Este clar că s-a dorit încingerea spiritelor. Am primit acest „cadou” de Crăciun, rău intenționat, exact acum un an. Adevărul a fost însă de partea noastră. Am parcurs căile judiciare și s-a dovedit că totul a fost în regulă cu hotărârea de guvern, inclusiv cu steagul județean aprobat în aceasta” – a subliniat președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor.

La data de 11 iunie 2015, a fost publicată legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea steagurilor proprii de către unitățile administrativ-teritoriale. Consiliul Județean Covasna a depus în același an documentația către MDRAP. Sesizarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș a fost depusă ulterior demarării procedurilor legale. În cele din urmă, la data de 15 septembrie 2021, Hotărârea de Guvern nr. 989/2021 privind aprobarea modelului steagului județului Covasna a fost publicată în Monitorul Oficial.

Ca urmare a acestei hotărâri, s-a procedat la arborarea steagului oficial aprobat pe clădirile Consiliului Județean. La finalul anului 2021, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș a depus la Curtea de Apel Brașov cererea de chemare în judecată a Guvernului României și a Județului Covasna, prin care solicita anularea HG 989/2021 privind aprobarea modelului steagului județului Covasna. Pe cale de consecință, Curtea de Apel a anulat hotărârea de guvern, sentință la care județul Covasna și Guvernul României au formulat recurs. În proces, a intrat ca intervenientă Asociația Civică pentru Demnitate în Europa. Prin decizia din data de 19 decembrie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursurile formulate de pârâții Guvernul României și UAT județul Covasna și a respins acțiunea ca neîntemeiată.

În același timp, ÎCCJ a respins și cererea de intervenție formulată în nume propriu de intervenientă, Asociația Civică pentru Demnitate în Europa, admițând în schimb cererea de intervenție accesorie, formulată de intervenienta Asociația „Sepsireform”, care s-a poziționat în favoarea oficializării steagului județului Covasna, scrie Mediafax.