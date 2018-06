Imagini de coșmar într-un club din Cluj! Un tânăr a fost bătut de nouă bărbaţi ​​​​​​​

Foto: Captură video/stiridecluj.ro

Un tânăr a fost atacat de nouă barbate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un club din Cluj.

Unul dintre agresori a sărit la atac cu deosebită violență, dar cel lovit s-a apărat cu abilitate și cu două lovituri l-a pus în dificultate pe agresor. În acel moment, cei de pe margine au năvălit peste tânărul agresat și l-au lovit cu tot ce au avut la îndemână.

„Unul dintre ei m-a locit cu o sticlă. M-am apărat și mi-a tăiat tendoanele de la mâna dreaptă. Am ajuns la spital și am fost operat. Am primit 30 de zile de îngrijiri medicale. Mă voi duce la Poliție și voi face plângere penală împotriva celor nouă. M-au atacat la lașii, fără să le fac nimic. Când au văzut că l-am făcut KO pe liderul lor au sărit toți pe mine. Nu mă voi lăsa și le voi face plângere penală”, a povestit victima.

„În prezent fac cercetari pentru identificarea persoanelor implicate. Localul este pe strada Tipografiei”, a precizat Poliția Cluj, potrivit stiridecluj.ro.