Imagini virale în Constanța. Primăria a vrut să înfrumusețeze cu ursuleți de pluș o clădire veche, dar efectul nu a fost cel așteptat

2 minute de citit Publicat la 12:41 29 Noi 2025 Modificat la 12:41 29 Noi 2025

Ursuleți de pluș atârnați pe o clădire, cu intenţia de a decora oraşul pentru Crăciun, au avut efectul contrar în Constanța. FOTO: Antena 3 CNN

Imagini virale cu ursuleţii de pluș care i-au speriat pe constănţeni. Jucăriile atârnate pe o clădire, cu intenţia de a decora oraşul pentru Crăciun, au avut efectul contrar. Oamenii spun că decorurile sunt mai potrivite pentru Halloween.

Ursuleții de pluș fac parte din decorațiunile pregătite pentru deschiderea Târgului de Crăciun din Constanța. Modul în care au fost atârnați de clădire, însă, a generat rapid reacții pe reţelele sociale, dar şi în rândul vizitatorilor care au ajuns deja la târg.

Un bărbat spune: „Urșii sunt frumoși, dar clădirea lasă de dorit. Dacă măcar era precum e zona asta, acoperită cu ceva, poate era puțin mai frumos, zic eu. E foarte rușinos, da. De atâta timp eu știu clădirea când era frumoasă. Clădirea arată deplorabil, ce să zic, urșii sunt bine puși, mai acoperă un pic… n-are cum, e greu. Dar oricum sunt frumoși, de efect.”

O femeie este la fel de critică: „Clădirea este sub orice critică și, dacă urșii erau altfel aranjați, poate era mai frumos, dar așa e urât.”

Organizatorul târgului, un operator privat, susţine că intenţia a fost aceea de a da puţină culoare clădirii care a fost neîngrijită ani de zile.

Adrian Grecu, organizator: „Mai punem niște fundițe, mai scoatem și noi ce putem din clădire. Urșii sunt drăguți, nu ne ajută clădirea, dar încercăm totuși să facem ceva drăguț. Am vrut să mai acopăr din clădirea asta, asta mi-am dorit, dar nu mi-a ieșit.”

Luminița Lare, purtător de cuvânt al Primăriei Constanța, explică: „Este important de subliniat că Primăria Municipiului Constanța nu cheltuiește niciun ban pentru organizarea celor două târguri de Crăciun. Imobilul la care faceți referire este parțial proprietate privată, motiv pentru care nu putem interveni pentru reabilitarea acestuia.”

Târgul de Crăciun din Constanţa va rămâne deschis până pe 11 ianuarie.