În vârf de munte, un învăţător dedicat dă copiiilor o şansă pentru viitor

Petru Moisa este învăţătorul care are grijă ca elevilor lui să nu le lipsească nimic.

A predat mereu în sistemul de clase simultan, nu a avut niciodată clasa lui şi nu i-a fost uşor.

"Am funcţionat ca învăţător într-un sat din apropiere numit Măgura Ierii, unde am stat aproximativ cinci ani de zile, după care m-am transferat la şcoala primară din Agriş. Şi, în cadrul şcolii am funcţionat la clase simultane scăzând numărul copiilor", spune profesorul.

"Un pus foarte mult suflet în educarea copiilor. Gândiţi-vă, să mergi câţiva zeci de kilometri pe zi şi să fii tot timpul punctual. A dus o luptă pentru aceşti copii de-a lungul anilor pe care i-a educat, le-a dat o traiectorie în viaţă. Foarte mulţi copii au ajuns cineva datorită paşilor făcuţi în acea şcoală", Dorin Ioan Popa, primar comuna Iora.

Învăţătorul nu s-a ocupat doar de educarea copiilor după programa şcolară

Este instructor de dansuri populare şi ştie să cânte la vioară. Astfel a reuşit să pună bazele unui ansamblu folcloric cu care a participat la diverse concursuri.

Este ultimul an în care Petru Moisa va mai fi învăţător, pentru că urmează să iasă la pensie după 45 de ani de activitate.

Copiii îl iubesc foarte mult pe dascălul lor, iar părinţilor le pare rău că este ultimul an în care acesta va mai preda la şcoala din sat.

Învăţătorul Petru Moisa poate fi considerat un erou

Un erou pe care încă îl avem printre noi şi care prin dedicarea lui a dat generaţiilor de copii pe care i-a educat de-a lungul anilor o şansă pentru viitor.





