Infirmieră din Slatina, internată cu forța în secția Covid și obligată să ia tratament: 'M-au luat ca pe căţel'

Pe 11 iunie, în prima zi după ce a revenit dintr-o izolare ce a durat 17 zile, Elena Lale a fost internată cu forţa, după ce colegii au anunțat-o că unul dintre testele pe care le efectuase a ieșit pozitiv. Femeia susține că mai făcuseră și alte teste, care au ieșit negativ la Sars-Cov-2.

„Am vrut să merg la serviciu pe data de 11 iunie. Pe data de 10 m-au chemat la spital, m-au testat, dar n-au mai aşteptat să vină rezultatul: pozitiv sau negativ. Joi am mers la serviciu, mi-am desfăşurat activitatea în blocul operator. Am avut contact cu 48 de persoane în spital, vă daţi seama. La ora 14.00 au venit şi m-au luat din sala de operaţie pur şi simplu ca pe un căţel (...) Vă daţi seama, eu am rămas surprinsă după testul negativ să ies pozitivă”, a declarat Elena Lale, citată de Adevărul.

Elena Lale susține că medicii voiau să-i administreze tratament cu Kaletra, Plaquenil şi Dexametazonă, medicamente despre care femeia spune că sunt contraindicate pacienților care au suferit operații de tiroidă, cum este și cazul ei.

„M-au luat şi m-au aruncat acolo, m-au închis. Nu mi-a luat nimeni o tensiune, nu mi-a luat nimeni o temperature şi au spus că obligatoriu trebuie să iau acel tratament - Kaletra şi Plaquenil, care sunt pentru HIV. Eu, lucrând în spital, ştiu şi eu cu ce se mănâncă acestea şi am refuzat în totalitate. Au avut un comportament extraordinar de urât faţă de mine. (...) Dacă eu luam acest tratament, când eu sunt operată de tiroidă, vă daţi seama ce se întâmpla cu viaţa mea? Au contraindicaţii! Dar domnii doctori şi doamna directoare şi domnii manageri nu s-au aşteptat ca eu, infirmieră, să le dau replica să nu mai îmi dea mie tratament. L-am refuzat pentru că ştiam ce se poate întâmpla după ce îl iei. Şi au fost surprinşi cum am negativat eu fără tratament! Păi, dacă n-am fost pozitivă. Am trei teste negative. Cum să mă scoţi pozitivă?!”, spune infirmiera.

Femeia declară că a fost umilită de colegii medici și că situația s-a remediat doar după ce i-a prevenit că va lua legătura cu un avocat.

Acest caz nu este unul izolat la nivelul județului Olt. Ambulanţierii au anunţat că vor da în judecată Serviciul Judeţean de Ambulaţă (SJA) şi vor cere daune de un milion de euro (aproximativ 50.000 euro fiecare) pentru că au fost nevoiţi să lucreze, în perioada stării de urgenţă, cu echipamente de protecţie neconforme, iar mulţi dintre ei s-au infectat cu noul coronavirus. Avocații susțin că și cadrele medicale infectate în spital ar putea solicita în instanță același lucru.