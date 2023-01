Învățătorul din Vaslui care a lovit cu bățul un elev, lăudat de primar: ”Bătaia e ruptă din rai. I-aș strânge mâna”

Primarul din comuna Șuletea, județul Vaslui, sare în apărarea învățătorului care și-a bătut cu bățul elevul care nu știa tabla înmulțirii. Edilul spune că i-ar strânge mâna dascălului, metoda de corecție fiind, în opinia sa, una absolut normală.

”Mie mi se pare normal. O metodă de care și unul dintre noi, mai ales generațiile noastre, nu cred că am fost văduviți. N-am trecut prin ele.

Personal, eu am fost la școală la băiețelul meu, e în clasa a șasea, la ședința cu părinții și am spus că sunt total de acord atunci când iese din cadrul normal al activităților școlare, să fie pedepsit cum am fost și eu, la palmă, la fund, să-l tragă de perciuni.

Nu cred că e o tragedie. Personal nici nu-l cunosc pe acest cadru didactic, dar dacă l-aș vedea, i-aș strânge mâna.

Bătaia e ruptă din rai. Poporul român așa a fost învățat, istoria ne-o spune”, a declarat Ciprian Tamaș, primarul din comuna Șuletea, județul Vaslui.

