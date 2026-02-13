Ipoteză-şoc în criza apei din Argeş: Ar fi fost făcute deversări de dejecții în apa ce ajunge în stația de tratare

Bazinele de apă de la Curtea de Argeș, în care a fost găsită bacteria Clostridium, nu au fost curățate de 20 de ani. Sursa colaj foto: Getty Images & Facebook/Primăria Municipiului Curtea de Argeș

Autorităţile din Argeş suspectează că ar fi fost făcute deversări de dejecții în apa ce ajunge în stația de tratare. În prezent, se fac mai multe controalele care vizează atât persoane fizice, dar și persoane juridice. Reprezentanţii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Argeș au recoltat probe din nouă puncte şi, potrivit rezultatelor, într-un singur loc a fost depistată bacteria Clostridium, a declarat prefectul judeţului pentru Antena 3 CNN.

Ipoteza-şoc în criza apei din Argeş vine la doar o zi după ce localnicii au ieşit din nou la protest – în cursul zilei de ieri, aceştia au avut la ei sticle cu apa plină de mâl de la robinet.

"Avem suspiciuni, mai exact că se deversează ilegal pe albia râului şi am cerut absolut tuturor instituţiilor să aibă toleranţă zero la acest fenomen.

Le-am cerut instituţiilor abilitate să verifice daă se fac deversări ilegale atât de societăţi, cât şi de persoane fizice pentru a ne asigura că nu avem o contaminare în plus a apei de pe râu, care ajunge în staţia de tratare", a precizat Ioana Făcăleaţă, prefectul judeţului Argeş, conform sursei citate.

Ulterior, oficialul a mai făcut următoarele precizări: "S-au recoltat probe de către cei de la DSP în nouă puncte, au ieşit astăzi analizele – într-un singur punct a fost depistată Clostridium".

Bazinele de apă de la Curtea de Argeș, în care a fost găsită la începutul acestei săptămâni bacteria Clostridium perfringers, nu au fost curățate de 20 de ani. Luni seara, localnicii au fost alertaţi printr-un mesaj RO-Alert privind prezenţa bacteriei periculoase în apa din reţeaua de distribuţie.

Tot luni seara, oficialii din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Argeș au decis instituirea stării de alertă pentru 30 de zile în municipiul Curtea de Argeș, după depistarea bacteriei Clostridium perfringers în apa din rețeaua de distribuție.

"Populația va fi informată permanent cu privire la interzicerea utilizării apei din rețea pentru consum, prepararea hranei și igiena personală, până la remedierea completă a situației. Sănătatea oamenilor este prioritatea absolută, iar aceste măsuri sunt necesare pentru prevenirea oricărui risc", a transmis prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață.