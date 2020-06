Un jandarm din Videle a găsit un portofel plin cu bani, pierdut de o pensionară

Totul s-a întâmplat, ieri dimineață, 6 iunie 2020, atunci când jandamrul a ieșit din serviciu și se îndrepta către casă.

"În jurul orei 8:20, plt. maj. Niculae Vasile Mihai, din cadrul Detașamentului 4 Jandarmi Videle, imediat ce ieșise din serviciu, fiind în drum spre casă, în fața unui magazin de pe raza orașului Videle, a găsit un portofel.

Acesta a ridicat portofelul și a observat că în interior se află o sumă de bani, cartea de identitate , cardul de sănătate și mai multe carduri bancare.

Fără să stea pe gânduri, colegul nostru a identificat persoana care îl pierduse, după fotografia și datele din actul de identitate și astfel a reușit să predea portofelul, împreună cu actele și cei 1500 lei doamnei Elena, în vârstă de 80 de ani, din orașul Videle.

Aceasta a rămas plăcut surprinsă și a afirmat că apreciază din suflet gestul făcut.

Pentru profesionalismul manifestat în afara programului de lucru, dând dovadă de spirit civic și responsabilitate față de semeni, colegului nostru îi transmitem cele mai sincere felicitări și îl asigurăm de întreaga noastră prețuire! Dacă, din întâmplare, ați găsit un obiect pierdut, aveți grijă să-l predați autorităților!

'Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor' constituie infracțiune conform art.243 din Noul Cod Penal", se arată într-o postare pe Facebook pe pagina Special Guys All Over The World.