Locatarii unor imobile din Sectorul 5 au fost evacuaţi după ce săpăturile celor de la Apa Nova au avariat o conductă de gaze

1 minut de citit Publicat la 15:29 14 Noi 2025 Modificat la 15:29 14 Noi 2025

Locatarii unor imobile din Sectorul 5 au fost evacuaţi după ce săpăturile celor de la Apa Nova au avariat o conductă de gaze. sursă foto: Hepta

Distrigaz a transmis, vineri, că a sistat alimentarea cu gaze pe mai multe străzi din Sectorul 5 al Bucureștiului. De asemenea, locatarii unor imobile au fost evacuaţi, la solicitarea ISU, după ce săpăturile efectuate de muncitorii de la Apa Nova au avariat o conductă din zonă.

Distrigaz a anunţat şi ce străzi sunt afectate.

"Ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată realizate de către Apa Nova pe strada General Medic Demosthen N. Atanase, din sectorul 5 al municipiului București, s-a produs o avarie asupra unei conducte aferente rețelei de distribuție a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranță, Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 14 noiembrie 2025, începând cu ora 10:08.



În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectați 469 de clienți casnici și non casnici situați pe străzile Petrescu Zaharia, Doctor Capșa Ștefan, Doctor Paulescu Nicolae, Doctor Boicescu Alexandru, General Medic Demosthen N. Atanase, Doctor Bagdasar Dumitru, Carol Davila, Doctor Teodori Iuliu, Ana Davila, Racoviță Felicia, intrarea General Medic Demosthen N. Atanase și Șoseaua Cotroceni, din sectorul 5 al municipiului București.

De asemenea, ca urmare a avarierii conductei de canalizare, la solicitarea ISU, au fost evacuați locatarii imobilelor din strada General Medic Demosthen N. Atanase nr. 11 și 12, precum și cei din blocul A2, din Bulevardul Eroii Sanitari nr. 28, pentru punerea în siguranță a acestora până la remedierea defectelor.

Echipele Distrigaz Sud se află la fața locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face în cursul zilei de astăzi, 14 noiembrie 2025, în jurul orei 18:00", au comunicat cei de la Distrigaz.