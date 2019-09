Mădălina, o tânără din Brașov, a fost bătută ore în șir în fața celor trei copii: „A dat muzica la maxim și a stins lumina”. Cine e agresorul

Un bărbat de 37 de ani din Zizin, judeţul Braşov, a fost reţinut de poliţişti după ce şi-a bătut iubita ore în şir, duminică seară.

Martori la tot acest coşmar au fost cei trei copii ai lor, ba chiar unul dintre ei a încasat-o din plin, când a vrut să-şi apere mama, informează Știrile Pro TV.

Victima, în vârstă de 21 de ani, povesteşte că bărbatul s-a naspustit asupra ei pe motiv supărat că ea stă de vorbă şi cu alţi băieţi din sat.

„Zice că am altul, eu am trei copii am grijă de ei, nu mă gândesc eu la alţii. A dat muzică la maxim şi în casă mă bătea pe lumina stinsă 4 ore de la 12 la 4”, a declarat Mădălina, femeia agresată.