Mama Laurei a plecat la muncă în Italia, iar tânăra a rămas acasă cu tatăl ei. Într-o zi l-a văzut pe aceasta venind cu aspiratorul în mână. După câțiva ani, tânăra a povestit totul

Laura are astăzi 19 ani și locuiește la Torino, în Italia. Tânăra, a povestit pentru cotidianul Adevărul cum a fost abuzată de tatăl său vitreg când era doar o copilă, despre bătăile pe care ea şi mama ei le primeau şi despre cum au reușit ele să înfrunte și să treacă peste aceste traume. Destinele a două ființe, una este mama, constrânsă să plece la muncă în Italia de unde trimitea bani unui soț rămas acasă, în România, și care îi cheltuia pe băutură și cu alte femei. Cealaltă, o copilă, lăsată în grija soțului mamei, a tatălui vitreg, lovită, maltratată și obligată să privească filme porno alături de el, scrie Adevărul.

Copilăria Laurei, într-un oraş de provincie din sudul României, a fost marcată de bătăi cu tubul de metal de la aspirator, de scoaterea cu forţa din casa bunicilor – singurul loc unde îşi dorea să trăiască -, de abuzuri psihologice, precum şi de neîncrederea unei mame plecată la muncă în Italia, care nu voia să creadă că soţul ei o înşela.

Vorbind despre copilăria petrecută lângă tatăl său vitreg, Laura ne conturează detaliile unui coşmar, în care palmele nici măcar nu reprezentau o problemă. „Eu zic tot ce am de zis şi nu am probleme... Pur şi simplu, eu am încercat de când eram mică să le uit, pentru că erau prea traumatice”, îmi explică ea zâmbind uşor sardonic, uşor descumpănită. Şirul abuzurilor fizice e lung şi implică acţiuni de la târâtul de păr până la bătăi cu diverse obiecte. Poate cel mai dureros episod este cel în care D. a închis-o în cameră cu un pahar cu apă şi cu două felii de pâine cu pateu. O luase cu forţa de la bunici ca să se uite împreună, ei doi şi încă un prieten de-al lui, la un film. N-a văzut niciun film, dar D. şi „prietenul” lui erau protagoniştii unui film propriu. Laura a auzit în după-amiaza aceea tot felul de sunete. A plâns, a urlat din toţi rărunchii, însă dincolo, în cealaltă cameră, volumul creştea şi el, acoperindu-i strigătele. O disperare din ce în ce mai mare. Un episod umilitor, explică Laura, în care a trebuit să îşi facă nevoile în pahar pentru că D. a venit să îi deschidă uşa târziu- după cinci ore



