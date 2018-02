Mama unui copil nevăzător nu mai are voie să-l însoțească la cursuri. Reacția directoarei instituției de învățământ

foto: Pexels

Mama unui copil nevăzător este foarte revoltată din cauza faptului că nu-și mai poate însoți fiul de 16 ani, Rareș, la ore. Băiatul este elev în clasa a X-a la Colegiul Național Al.I.Cuza din Ploiești.

Mama lui Rareș, Eugenia Grecu, spune că nu mai poate să-l însoțească pe băiat așa cum a făcut-o timp de nouă ani, cu toate că prezența unui părinte la cursuri în cazul unor copii cui handicap este permisă, conform unui ordin emis în 2016 de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

„Pe parcursul clasei a IX-a am găsit înţelegere la cadrele didactice şi am putut să-l însoţesc la ore, aşa cum am făcut-o pe toată perioada de când este în învăţământul de masă. Scopul prezenţei mele a fost acela de a lua notiţe pentru el, de a asculta predarea şi de a-i explica încă odată acasă. Toate acestea au mers bine până în data de 2 octombrie 2017 când, în urma unui incident care a avut loc la clasă, hotărârea doamnei diriginte a fost să nu mai particip la orele de curs, motivând că ceilalţi copii nu-şi pot trăi adolescenţa din cauza prezenţei mele. Am încercat, cu legea în mână, să obţin dreptul copilului meu. Aceste încercări au fost luate drept presiuni făcute asupra şcolii. Doamna dirigintă, care avea rolul de mediator, mai rău a făcut, a instigat împotriva mea. S-a făcut o şedinţă cu părinţii în care eu nu am fost prezentă. În urma acelei şedinţe s-a făcut un memoriu de către părinţi către direcţiunea şcolii, ca eu să nu mai pot particpa la ore. Ultima discuţie pe care am avut-o cu diriginta a fost următoarea: «Dacă dumneavoastră intraţi în clasă, în secunda doi eu ies»“, a declarat Eugenia Grecu, mama copilului.

Pe de altă parte, reprezentanții instituției de învățământ spun că mama băiatului se implică mai mult decât este cazul, chiar face tot felul de comentarii în timpul orelor de curs.

„Au existat reacţii din partea copiilor din clasă. Sunt 28 de copii în total, iar unul este cu o problemă de sănătate. Ceilalţi au reacţionat la un moment dat din dorinţa de a se dezvolta şi ei independent. Adică au spus că nu-şi doresc să mai participe mama copilului la ore, pe motiv că dumneaei şi-a depăşit cumva atribuţiile. În sala de clasă trebuie să aibă atitudinea unei umbre, ori ea le făcea observaţii. Copiii au declarat că Rareş are un alt comportament când nu este mama în clasă, este mai vesel. Înţeleg atitudinea mamei, că vrea să facă ceva bun din acest copil. Să ajungă să studieze, să facă o facultate, să nu ajungă - şi este exprimarea dumneaei - un simplu maseur. După ce am analizat cazul, am văzut că toată lumea are dreptate, ca atare trebuie să facem în aşa fel încât să mulţumim ambele părţi“, a mai spus Rodica Popescu, directoarea colegiului, conform Adevărul.