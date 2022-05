Marian Panait, city managerul Primăriei Sinaia: "Nu-i de glumă! Am apelat 112"

În Sinaia, urşii se plimbă liberi prin oraş în căutare de hrană, şi de cele mai multe ori ajung în curţile oamenilor.

Luni seară , Marian Panait a avut parte de o surpriză neaştepată.

În timp ce vorbea la telefon, pe terasa casei şi-a făcut apariţia o ursoaică cu doi pui.

Bărbatul a postat pe reţelele de socializare poze şi o filmare.

"Au venit la ceas de seară tocmai când mă pregăteam de un curs. Am crezut că Panda calcă mai apăsat. Eram în apel cu @vlad_oprea_s când am zis ..”stai că am urși pe terasă”.

Acum știu unde dispare mâncarea Pandei. Nu-i de glumă! Senzația de ursoaică cu pui la ușa ta crește pulsul. Îmi sunt tare dragi dar nu așa.

Am apelat 112 - mulțumesc jandarmilor și polițiștilor", a scris a scris Marian Panait, într-un mesaj pe Facebook.