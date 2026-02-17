Maşini electrice precum cea care a ars în Bucureşti, iar o femeie a murit, se vând în continuare, la liber, pe Internet

Modelul de maşină care a ars ca o torţă pe o stradă din Capitală se vinde în contiuare pe Internet. În filmările de pe reţelele sociale, vânzătorul se laudă că vehiculul are 4 locuri, dar l-a omologat cu 2 ca să nu fie nevoie de permis de conducere. Femeia care a ars de vie într-o astfel de maşină stătea în spate, acolo unde teoretic e loc de bagaje. Ministerul Transporturilor a trimis Corpul de Control la RAR, iar procurorii fac acum anchetă.

35.900, un preţ foarte bun, 4 locuri, 2 în faţă, 2 în spate, desigur să ne lămurim, omologarea este pe 2 locuri nicidecum pe 4 pentru că dacă ar fi pe 4 ar necesita permis.

Aşa sună oferta de nerefuzat pentru un vehicul identic cu cel care a ars ca o torţă în Capitală. Am sunat şi noi la companie, în calitate de posibili cumpărători, pentru clarificări.

Vânzătorul recunoaşte că maşina poate avea defecţiuni

Reporter: "Nu am înţeles foarte clar din filmare, domnul care o prezintă acolo spune că are, teoretic, 4 locuri, practic e omologată pentru 2".

Vânzător: "Nu, are 2 locuri, este omologată pentru 2 persoane. Deci, nu are. Are în spate o banchetă unde vă puteţi pune cumpărături sau ceva, dar are doar două scaune, două locuri, are două uşi, două locuri. Doar două persoane pot merge cu ea".

Doamna care răspunde la telefon recunoaşte nonşalant că nu ar fi prima defecţiune la acest model.

Reporter: "Dar au mai fost probleme cu astfel de maşini, adică sunt sigure?".

Vânzător: "Toate vehiculele pe care noi le comercializăm au defecţiuni pe partea de controler sau, nu ştiu, adică mici defecţiuni".

Discuţia este întreruptă brusc de un domn, cel mai probabil cel din filmarea de pe internet, care spune că vinde maşina cu 4 locuri omologată pe două.

Reporter: "Bună ziua, un posibil cumpărător."

Vânzător: "Un cumpărător? În regulă, trimiteţi solicitarea pe mail".

Reporter: "Am înţeles, asta e procedura de achiziţie?".

Vânzător: "Puteţi face comandă pe site, avem site-ul".

Cum procedezi în situaţii de urgenţă

Incidentul şocant din Capitală readuce în discuţie o problemă acută a ţării noastre: lipsa cunoştinţelor în situaţii de urgenţă.

"Noi, ca şi conducători auto, nu suntem pregătiţi pentru astfel de situaţii delicate, nu ştim că trebuie să ieşim repede dacă a luat foc, să avem dispozitive pentru a sparge geamuri", a afirmat Lucian Nan, expert în conducere defensivă.

În România, nu se ştie clar câte astfel de vehicule sunt. Omologrea, spun autorităţile, se face în ţara din care provine vehiculul. La RAR ajunge o dată la 3 ani, atunci când se face inspecţia.