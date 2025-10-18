Ministerul Sănătăţii a organizat un flux medical pentru locatarii evacuaţi după explozia din Rahova şi care necesită tratamente cronice

Explozie la un bloc de pe Calea Rahovei, în Bucureşti, lângă liceul Dimitrie Bolintineanu. Sursa foto: capturi video

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a fost organizat un flux medical pentru persoanele evacuate în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă în Sectorul 5, fiind vorba despre cele ce erau pe tratamente cronice sau dependente de insulină, informează Agerpres.

"La nivelul Ministerului Sănătăţii, împreună cu conducerea ASSMB, s-a organizat un flux medical pentru persoanele evacuate. Mai multe spitale din Bucureşti oferă asistenţă medicală în regim ambulatoriu pentru persoanele evacuate.

Aici vorbim despre persoane care erau pe tratamente cronice, dependenţi de insulină şi aşa mai departe. Noi, împreună cu ASSMB, le-am asigurat această medicaţie şi sunt monitorizaţi, respectiv beneficiază de asistenţă medicală în regim ambulatoriu", a afirmat ministrul Sănătăţii la Digi 24.

Oamenii pot intra câteva minute în case, să-şi ia medicamentele

Oamenii așteaptă de câteva ore ca să poată intra pentru câteva minute, ca să își ia haine, acte sau medicamente. Procedura este greoaie, deoarece, conform unei liste, oamenii intră pe rând, însoțiți de polițiști. Apartamentele vor fi evaluate de față cu proprietarii, iar apoi se vor sigila în prezența lor.

„Până în acest moment, 86 de persoane au acceptat cazare și au fost transportate la patru hoteluri. Avem disponibile peste 450 de camere, puse la dispoziție de industria hotelieră, și vreau să le mulțumesc pe această cale celor care au sărit în ajutorul oamenilor care au trecut prin această tragedie. Suntem alături de ei în continuare”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Edilul a explicat că, doar sub supravegherea poliției, locatarii pot reveni treptat în imobilele neafectate pentru a-și recupera bunurile. „Poliția a început, cu însoțitori, să permită accesul în imobilele mai îndepărtate, din aproape în aproape, pentru ca oamenii să-și recupereze bunurile. Ne pregătim pentru cea mai grea etapă, cea care începe de luni, în care trebuie să relocăm fiecare familie într-un apartament, pe termen mediu și lung”, a adăugat acesta.