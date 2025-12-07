Minutele care au schimbat un destin: Un operator 112 din Constanţa a salvat un adolescent. "Alex şi-a folosit empatia şi calmul"

Alex, operator 112 de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa. Sursa foto: Facebook/Poliția Română

Un operator 112 de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa a salvat de la moarte un adolescent, în vârstă de 16 ani, care a vrut să se sinucidă, au anunţat reprezentanţi ai Poliţiei Române. Apelul disperat la serviciul unic de urgenţă a venit din partea unui tânăr din Braşov, care a anunţat intenţia prietenului său, care se afla într-o localitate din județul Constanța. La capătul celălalt al firului i-a răspuns Alex, care prin empatie, calm şi profesionalism, a reuşit să-l împiedice pe adolescent să îşi pună capăt zilelor. "L-a ținut de vorbă, nu doar ca un operator, ci ca un sprijin, ca o ultimă speranță", au precizat oficiali de la Poliţia Română. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Un operator 112 din Constanţa, unul dintre eroii nevăzuţi ai serviciului unic de urgenţă

Conform sursei citate, Alex este operator 112 la I.P.J. Constanța şi are o experienţă de 10 ani în structurile M.A.I. În urmă cu câteva zile, pe când se afla la serviciu, el a preluat un apel făcut la serviciul unic de urgenţă de un tânăr din Braşov, care i-a cerut să îi salveze prietenul, aflat la aproape 400 de kilometri distanţă de el: într-o localitate din judeţul Constanţa.

După ce a intrat în legătură cu adolescentul de 16 ani, eroul nevăzut de la 112 i-a vorbit cu blândețe, reuşind să îl distragă de la planul teribil pe care voia să îl pună în aplicare. Şi, în timp ce Alex discuta cu minorul, totodată, a alertat echipajele de poliție și a făcut verificări pentru a-i contacta familia.

Întreaga poveste a fost făcută publică de Poliţia Română într-o postare pe Facebook, însoţită de o fotografie în care apare tânărul operator 112 din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

"Eroul nevăzut de la 112: Alex! În spatele liniei de urgență 112, unde secundele decid soarta, se află oameni cu un suflet mare și o experiență de neprețuit. (...), vrem să îl aplaudăm pe colegul nostru, Alex, operator 112 la I.P.J. Constanța, a cărui dedicare a făcut diferența între viață și tragedie", au transmis reprezentanţii Poliţiei Române pe contul oficial de Facebook al instituţiei.

Poliţia Română: "Minorul era în lacrimi, copleșit și gata să facă un gest necugetat"

Ulterior, aceştia l-au lăudat pe Alex, care a reuşit să salveze viaţa adolescentului şi i-au spus: "Ai demonstrat că empatia, alături de profesionalism, este cea mai puternică armă". Minorul a fost preluat în siguranţă de un echipaj de la Secția 1 Poliție Rurală Băneasa, judeţul Constanţa.

"Zilele trecute, un apel disperat de la un tânăr din Brașov anunța intenția prietenului său, de doar 16 ani, dintr-o localitate din județul Constanța, de a-și pune capăt zilelor.

La celălalt capăt al firului s-a aflat colegul nostru, Alex. Cu 10 ani de experiență în structurile M.A.I., Alex și-a folosit tot calmul și profesionalismul, transformând un apel de urgență într-o luptă contra cronometru pentru sufletul unui adolescent.

Minorul era în lacrimi, copleșit și gata să facă un gest necugetat. Minute în șir, Alex l-a ținut de vorbă, nu doar ca un operator, ci ca un sprijin, ca o ultimă speranță. I-a vorbit cu blândețe, distrăgându-l, în timp ce alerta echipajele de poliție și făcea verificări pentru a contacta familia.

Mulțumită vitezei și coordonării, colegii noștri de la Secția 1 Poliție Rurală Băneasa au ajuns la fața locului și l-au preluat în siguranță pe adolescent. Deși face parte din «fișa postului», un astfel de gest depășește orice descriere.

Alex, ai demonstrat că empatia, alături de profesionalism, este cea mai puternică armă. Alex, ești un exemplu pentru noi toți! #PolițiaRomână #IPJConstanța", şi-au încheiat oficialii de la Poliţia Română postarea de pe cunoscuta reţea socială.