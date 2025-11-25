Moarte suspectă în Sectorul 6 din București: Un bărbat a fost găsit decedat, cu cuțitul în piept, în propria casă

<1 minut de citit Publicat la 13:56 25 Noi 2025 Modificat la 14:00 25 Noi 2025

Cercetări criminalistice. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Un bărbat a fost găsit mort în locuința sa din Sectorul 6 al Capitalei, mai exact în cartierul Drumul Taberei, cu o rană prin înjunghiere în zona pieptului, potrivit surselor Antena 3 CNN.

La fața locului, anchetatorii au găsit casa goală, cei doi fii ai bărbatului, care locuiau împreună cu acesta, nefiind prezenți.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele morții, însă nu se exclud ipotezele unei sinucideri sau ale unui act de natură criminală.

Autoritățile continuă cercetările pentru a clarifica situația.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]