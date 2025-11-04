Momentul accidentului din Drumul Taberei, surprins pe camere: Autobuzul 168 trece pe galben și e lovit. Șoferul susține altceva

Accident între tramvaiul 41 și un autobuz STB, la intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei, în București, 4 noiembrie 2025. Sursa foto: Cameră de bord autobuz

Momentul accidentului cu opt victime din cartierul bucureștean Drumul Taberei a fost surprins de o cameră de bord. În imagini se vede cum autobuzului 168 trece pe culoarea galbenă, iar când ajunge în intersecția bulevardului cu strada Brașov este lovit din partea dreaptă de tramvaiul 41. Șoferul STB declarase, la Antena 3 CNN, că el „sigur a trecut pe verde”.

„Eu am trecut pe verde. Cert este că vatmanul, știind și el că se va schimba semaforul, a plecat din stație. Eu sigur am trecut pe verde cu cabina. După câte știu eu, un autovehicul surprins în intersecție pe culoarea galbenă, va fi lăsat să treacă. El a plecat și el, știind probabil că urmează să i se dea verde.”, a declarat șoferul autobuzului STB, marți, la Antena 3 CNN.

În această dimineaţă, la intersecţia dintre strada Braşov şi Bulevardul Drumul Taberei, cartierul Drumul Taberei din Capitală, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un tramvai şi un autobuz.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti‑Ilfov (ISU BIF), evenimentul a avut loc în jurul orei 10:00-10:30, iar la faţa locului au intervenit mai multe echipaje de urgenţă, printre care autospecială de stingere, trei SMURD şi o autospecială pentru transport victime multiple.

Conform Societatea de Transport Bucureşti (STB), tramvaiul liniei 41 a tamponat autobuzul liniei 168, care circula pe sensul spre Valea Ialomiţei.

În total, opt persoane au fost rănite – toate conştiente – dintre care şapte au solicitat transport la spital pentru investigaţii suplimentare.

În urma impactului, circulaţia tramvaielor pe linia 41 a fost blocată pentru o perioadă, STB instituid o linie navetă cu indicativul 641 între Piaţa Presei şi Ghencea pentru preluarea călătorilor afectaţi. De asemenea, pe Bulevardul Drumul Taberei, sensul spre Valea Oltului a fost restricţionat pe banda 1 în zona accidentului, iar circulația a fost reluată ulterior.

La acest moment, ancheta internă a STB a fost demarată şi ancheta penală de către Brigada Rutieră Bucureşti este în curs pentru a stabili împrejurările exacte şi eventualele responsabilităţi.