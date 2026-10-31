Ninge abundent pe Transalpina. Drumul a fost închis, un utilaj verifică dacă sunt mașini blocate. Avertisment de la Salvamont

Ninsorile au închis Transalpina, între Rânca şi Obârşia Lotrului. Sursa foto: CNAIR

Circulaţia rutieră se închide sâmbătă, începând cu ora 14:00, pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului al DN 67C Transalpina, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, în zonă ningând. De asemenea, toate traseele montane de altitudine din Prahova sunt închise în contextul condiţiilor meteorologice actuale şi al evoluţiei prognozate, a anunţat, sâmbătă, Salvamont, informează Agerpres.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, înainte de închidere, un utilaj de deszăpezire al SDN Târgu Jiu va efectua o ultimă revizie a sectorului de drum, pentru a verifica dacă mai există autovehicule pe traseul care urmează să fie închis.

După închiderea circulaţiei, nu vor mai fi efectuate revizii şi nu va mai fi permis accesul autovehiculelor pe acest sector de drum.

Drumarii le recomandă conducătorilor auto să respecte măsurile instituite şi să nu încerce să pătrundă pe sectorul închis.

Trasee montane închise în Prahova

Toate traseele montane de altitudine din Prahova sunt închise în contextul condiţiilor meteorologice actuale şi al evoluţiei prognozate, a anunţat, sâmbătă, Salvamont.

"Iarna şi-a intrat în drepturi în masivele montane din Prahova, iar condiţiile meteorologice fac deplasarea pe traseele de altitudine extrem de dificilă şi periculoasă. Înregistrăm deja un strat consistent de zăpadă, care va continua să crească în zilele următoare. La Vârful Omu, stratul de zăpadă va depăşi 50 cm, iar vremea nefavorabilă amplifică riscurile pentru turişti", anunţă Salvamont Prahova într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

În acest context, Salvamont Prahova le recomandă turiştilor să nu se aventureze pe traseele montane închise, să evite turele la altitudine, unde zăpada, vântul şi ceaţa pot pune în pericol siguranţa şi să se informeze înainte de orice deplasare în zona montană şi, totodată, să respecte recomandările salvatorilor.

Lista traseelor turistice montane închise în sezonul rece este disponibilă pe site-ul oficial www.salvamontprahova.ro.