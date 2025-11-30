O cisternă cu 19 tone de combustibil e răsturnată de 24 de ore în Vaslui. Nu a putut fi ridicată nici cu macarale, nici cu tractoare

O cisternă încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat, care s-a răsturnat sâmbătă pe marginea unui drum național din Vaslui nu a putut fi până acum ridicată, deși s-a intervenit cu două macarale și două tractoare.

Cisterna s-a răsturnat pe marginea drumului naţional 26, între localităţile Blăgeşti şi Oancea din judeţul Vaslui.

În cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, echipaje de intervenție au încercat să o ridice din şanţ, dar, din cauza carosabilului ud, operaţiunea a eșuat.

Duminică, s-a încercat din nou ridicarea cisternei, de data aceasta cu două macarale şi două tractoare, însă nu s-a reuşit punerea pe roţi a autocisternei.

Autorităţile au adus în zonă două macarale şi două tractoare, însă există riscul ca cisterna să intre în balans şi să se răstoarne pe partea cealaltă.

Pentru a încerca o nouă operaţiune de punere pe roţi, în zonă a fost solicitată o a treia macara.

Cisterna răsturnată, încărcată cu 19 tone de GPL este înmatriculată în Ucraina şi nu prezintă scurgeri de combustibil. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime.