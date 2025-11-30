Antena 3 CNN Actualitate Locale O cisternă cu 19 tone de combustibil e răsturnată de 24 de ore în Vaslui. Nu a putut fi ridicată nici cu macarale, nici cu tractoare

G.M.
Publicat la 14:58 30 Noi 2025
O cisternă încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat, care s-a răsturnat sâmbătă pe marginea unui drum național din Vaslui nu a putut fi până acum ridicată, deși s-a intervenit cu două macarale și două tractoare.

Cisterna s-a răsturnat pe marginea drumului naţional 26, între localităţile Blăgeşti şi Oancea din judeţul Vaslui.

În cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, echipaje de intervenție au încercat să o ridice din şanţ, dar, din cauza carosabilului ud, operaţiunea a eșuat.

Duminică, s-a încercat din nou ridicarea cisternei, de data aceasta cu două macarale şi două tractoare, însă nu s-a reuşit punerea pe roţi a autocisternei.

Autorităţile au adus în zonă două macarale şi două tractoare, însă există riscul ca cisterna să intre în balans şi să se răstoarne pe partea cealaltă.

Pentru a încerca o nouă operaţiune de punere pe roţi, în zonă a fost solicitată o a treia macara.

Cisterna răsturnată, încărcată cu 19 tone de GPL este înmatriculată în Ucraina şi nu prezintă scurgeri de combustibil. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

 

 

accident rutier cisternă cu GPL isu vaslui

