O doctoriță de familie a fost găsită moartă în Canalului Dunăre - Marea Neagră. A plecat de la cabinet și nu a mai ajuns acasă

<1 minut de citit Publicat la 15:20 24 Noi 2025 Modificat la 15:20 24 Noi 2025

Echipaj de intervenție pe Dunăre. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

O femeie al cărei cadavru a fost găsit, duminică, în apa Canalului Dunăre - Marea Neagră, în apropierea localităţii Murfatlar, era medic de familie, avea 50 de ani şi fusese dată dispărută de către soţ la sfârşitul săptămânii trecute, potrivit Agerpres.

Doctoriţa lucra la cabinetul medical din localitatea Ion Corvin şi, potrivit uneia dintre angajatele unităţii sanitare, vineri seară femeia a plecat de la serviciu, dar nu a mai ajuns acasă, soţul său alertând autorităţile.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat, duminică seară, că poliţiştii fac cercetări, fiind deschis un dosar penal, după ce cadavrul unei femei a fost găsit în apa Canalului Dunăre - Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri.

„Astăzi, în jurul orei 01:00, poliţiştii au identificat, în apa Canalului Dunăre - Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri, cadavrul unei persoane, fiind vorba despre o femeie, de 50 de ani”, reieşea din comunicatul transmis de IPJ.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului.