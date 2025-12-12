Andrei Nemțișor ia aurul absolut la Olimpiada Balcanică de Matematică și intră în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României". Sursa foto: Antena 3 CNN

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a remarcat rezultatul excepțional obţinut de elevul Andrei Nemțișor, din Iaşi, la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori din Macedonia de Nord. Campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României" adună elevi și studenți care excelează în știință, artă, tehnologie și inovație, oferindu-le vizibilitate și susținere.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a evidenţiat că

"De la Iași vine generația de aur a matematicii românești. Elevul Andrei Nemțișor obține aur absolut și intră în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României.

În fiecare an, România trimite în lume o generație de tineri care demonstrează că performanța academică nu este o întâmplare, ci rezultatul unui sistem local de excelență. Iașiul este unul dintre orașele care continuă să formeze elevi excepționali, capabili să concureze cu cei mai buni tineri matematicieni ai lumii. Printre aceștia se numără și Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, proaspăt laureat cu „aur absolut” la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori din Macedonia de Nord.

Rezultatele lui Andrei completează o tradiție puternică: Iașiul a oferit României, în ultimele două decenii, zeci de olimpici internaționali la matematică, informatică și fizică. În ultimii ani, elevii din marile colegii ieșene, între care „Costache Negruzzi”, au obținut zeci de medalii la olimpiadele internaționale de matematică și științe, confirmând poziția Iașiului ca unul dintre centrele de excelență ale României.

Andrei face parte din acea categorie de elevi care nu se mulțumesc cu a rezolva probleme, ci vor să înțeleagă logica din spatele lor. Profesorii care l-au format vorbesc despre un spirit analitic și o curiozitate constantă, trăsături comune multor olimpici de top. În taberele de pregătire organizate de Ministerul Educației, elevii de acest nivel petrec zilnic până la opt ore studiind probleme de un grad de dificultate comparabil cu cel al cercetărilor universitare.

În 2025, Andrei a adus României mai multe distincții importante: aur absolut la matematică, două medalii de argint la olimpiadele internaționale de informatică și un palmares complet de premii la nivel național. În același an, a fost selectat printre cei 100 de tineri recunoscuți de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României pentru contribuția lor la dezvoltarea și imaginea țării. Campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” adună elevi și studenți care excelează în știință, artă, tehnologie și inovație, oferindu-le vizibilitate și susținere.

Iașiul a fost mereu o pepinieră de talente matematice. Aici funcționează unul dintre cele mai vechi cercuri de matematică din țară, înființat în anii ’60, unde generații de elevi au fost antrenați pentru olimpiade. Printre foștii olimpici ieșeni se numără profesori și cercetători care astăzi lucrează la universități din Europa și Statele Unite. Spiritul de competiție și comunitatea formată în jurul acestor cluburi au transformat orașul într-un adevărat laborator al performanței.

Succesul lui Andrei Nemțișor confirmă că acest model educațional funcționează: un echilibru între pasiune, disciplină și susținere din partea profesorilor. În spatele fiecărei medalii există ani de muncă, zeci de ore de studiu individual și o determinare care, în cele din urmă, face diferența.

România continuă să se poziționeze în topul mondial al matematicii datorită acestor centre de excelență locale, unde tinerii talentați sunt identificați și sprijiniți de la vârste fragede. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României vine să completeze acest efort printr-un proiect național care le recunoaște meritele și oferă și o platformă pentru dezvoltare".