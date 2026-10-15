O doctoriță din Alexandria care s-a urcat beată la volan a făcut accident. Se grăbea pentru că intra în gardă la Urgențe

<1 minut de citit Publicat la 14:16 15 Oct 2026 Modificat la 14:33 15 Oct 2026

O doctoriță din Alexandria care s-a urcat beată la volan a făcut accident FOTO: Teleorman News

Accident grav într-o intersecție din Alexandria, provocat de o doctoriță care s-ar fi urcat beată la volan. Femeia, care urma să intre și în gardă la UPU, nu a oprit la „Stop” și a intrat în plin într-o autoutilitară.

Polițiștii au testat-o cu aparatul etilotest, care a arătat o alcoolemie 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mașina doctoriței a fost avariată în urma accidentului, dar se pare că ea nu a suferit nicio leziune.

Potrivit Teleorman News, doctorița se grăbea să ajungă la serviciu, fiind deja în întârziere atunci când s-a produs accidentul.