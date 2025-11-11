O elevă de 17 ani de la un liceu de elită din Timişoara a murit după ce a mâncat fructe roşii de la o plantă ornamentală

O fată de 17 ani de la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" din Timişoara, un liceu de elită, a murit după ce a mâncat fructe roşii de la o plantă ornamentală. Înainte să fie dusă la spital în stare gravă, adolescenta i-a mărturisit mamei sale ce a făcut. Din nefericire, toate eforturile medicilor au fost în zadar. Poliţiştii au deschis o anchetă ca să afle circumstanţele în care s-a produs tragedia, iar specialiștii atrag atenția că anumite plante decorative pot fi toxice, mai ales dacă sunt ingerate în cantități mici, putând provoca tulburări neurologice și cardiace severe.

Surse Antena 3 CNN au spus că mama elevei a povestit că duminică, aceasta i-ar fi cerut permisiunea de a ieşi afară pentru a se plimba, iar la întoarcere, ea a început să se simtă rău şi chiar a vomitat. La un moment dat, adolescenta i-a mărturisit mamei sale că a ingerat fructele roşii de la o plantă otrăvitoare.

Speriată, femeia a dus-o de urgenţă pe fiica ei la Spitalul de Copii "Louis Țurcanu" în stare gravă. Din nefericire, la mai puţin de o oră de când a ajuns în grija medicilor, ea a suferit un stop cardio-respirator şi, deşi, a fost resuscitată, starea ei nu s-a îmbunătăţit. Iar luni dimineaţa, a fost constatat decesul.

Medicii de la Spitalul de Copii "Louis Țurcanu" din Timişoara au anunţat Poliţia în legătură cu acest caz tragic al elevei de 17 ani.

"La data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 10:32, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați de un cadru medical cu privire la decesul unei minore, în vârstă de 17 ani, internată la Spitalul Louis Țurcanu din data de 9 noiembrie 2025, care prezenta o stare de somnolență.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, trupul neînsuflețit fiind transportat la Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei", au transmis oficialii din cadrul IPJ Timiș.

"Primele informaţii arată că, în ultimele zile, aceasta nu a mai mers la şcoală, mai exact la un liceu de top din Timişoara, unde era în clasa a XII-a", a relatat Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN.

Polițiștii din Timişoara continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care a survenit decesul adolescentei, care învăţa la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" din Timişoara.