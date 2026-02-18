O fată de 16 ani a fost electrocutată după ce un copac a căzut peste cablurile electrice, în Sectorul 6 al Capitalei

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O adolescentă de 16 ani a ajuns la spital, în stare de inconștiență, după ce s-a electrocutat pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei. Accidentul a avut loc din cauza unui copac căzut peste firele de tensiune, scrie miercuri Agerpres.

„Astăzi, în jurul orei 18:00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 21 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar afla căzută pe o stradă din Sectorul 6, posibil electrocutată. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat o minoră, în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconștiență, prezentând semne vitale”, informează miercuri Poliția Capitalei.



Un echipaj SMURD i-a acordat primul ajutor și a transportat-o ulterior la o unitate medicală, pentru acordarea de îngrijiri și investigații suplimentare. Totodată, la fața locului au intervenit și pompierii.

Zona a fost delimitată și securizată de polițiști, prin instituirea unui perimetru de siguranță și restricționarea accesului persoanelor, până la sosirea unei echipe specializate. Familia minorei a fost informată cu privire la situația acesteia.



Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 21 Poliție, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale ce se impun.