O femeie s-a trezit cu crucea unei rude chiar în fața porții. "Cadoul" fusese furat din cimitir și "livrat" de fostul ei soț

Comunitatea din Nemţişor, judeţul Neamţ, este în stare de şoc, după ce o femeie s-a trezit cu o cruce funerară chiar în faţa porţii. "Cadoul" macabru a fost adus chiar de fostul ei soţ, drept răzbunare pentru că l-a părăsit. Crucea aparţine unei rude decedate în 2017, iar aceasta a fost adusă de el cu maşina, deşi nu avea permis. Acum, bărbatul de 51 de ani este cercetat pentru profanare de morminte şi conducere fără drept.

"La data de 12 octombrie a.c., în jurul orelor 10:35, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, în fața locuinței sale, din localitatea Nemțișor, a fost identificată o cruce funerară.

În baza sesizării ne-am deplasat la fața locului fiind identificată o cruce din lemn, a unei persoane decedate în anul 2017", a transmis IPJ Neamţ într-un comunicat.

Foto: IPJ Neamţ

După cercetările poliţiştilor, aceştia au stabilit că bărbatul a adus crucea cu maşina, deşi avea permisul de conducere suspendat.

"Din verificările efectuate s-a stabilit faptul persoana defunctă este înhumată în cimitirul unei parohii, din localitatea Stânca, iar în noaptea de 11 spre 12 octombrie a.c., ginerele acesteia, un bărbat în vârstă de 51 de ani, s-ar fi deplasat în cimitir, de unde ar fi luat crucea de la mormântul defunctei, după care a transportat-o cu autoturismul personal, în localitatea Nemțișor, pentru a se răzbuna pe soția sa, care a părăsit domiciliul comun, locuind în proximitatea locului în care a fost abandonată crucea.

Totodată, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat", se arată în comunicatul IPJ.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte şi conducere fără permis.