O fetiţă de 10 ani a fost înjunghiată de mamă ei în timp ce erau acasă, într-un bloc din Timişoara

1 minut de citit Publicat la 19:25 26 Noi 2025 Modificat la 19:28 26 Noi 2025

Potrivit unor surse din anchetă, minora a fost înjunghiată de mama ei în timp ce dormea. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Scene terifiante au avut loc într-un bloc din Timişoara. O copilă de doar 10 ani a fost înjunghiată de propria mamă. Cu puţin timp înainte de miezul nopţii trecute, tatăl fetiţei a ajuns de la serviciu şi a găsit-o într-o baltă de sânge. Rănită, fata ajuns pe mâinile medicilor, care au operat-o, iar acum ea este în stare stabilă. Mama copilei, cunoscută cu afecţiuni psihice, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Apelul la 112 a fost dat cu puţin timp înainte de miezul nopţii, când tatăl fetiţei de 10 ani s-a întors acasă.

"În momentul agresiunii, copila se afla acasă doar cu mama. Când s-a întors de la serviciu, tatăl fetei a găsit-o într-o baltă de sânge, iar pe mama acesteia, într-o stare vizibilă de agitaţie. El a sunat imediat la 112 şi a cerut ajutor", a spus Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN.

"S-au auzit nişte zgomote, am zis: «Ce face vecinul de deasupra?»", a povestit unul dintre vecinii de pe scară.

Copila a ajuns la spital cu patruplăgi înjunghiate. Ea a fost operată de urgenţă, iar acum este internată în secţia de anestezie şi terapie intensivă.

"Pacienta este sub supraveghere, în stare stabilă, cooperantă şi puţin afectată, într-adevăr, de evnimentul respectiv. Leziunile au fost în zona cervicală, nu au fost afectate vase majore", a declarat dr. Iulia Bagiu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii "Louis Țurcanu" din Timișoara.

Se pare că mama copilei s-ar afla sub tratament psihiatric de aproximativ doi ani. Nu a fost însă internată niciodată într-un centru de specialitate.

În vârstă de 44 de ani, femeia este cercetată acum pentru tentativă de omor.