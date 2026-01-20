O fetiță de 2 ani a fost filmată în timp ce fumează. Autoritățile din Maramureș s-au autosesizat după ce clipul a fost postat online

O fetiță de 2 ani a fost filmată în timp ce fumează FOTO: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Două surori din localitatea Finteuşu Mic, dintre care una de doi ani, apar într-un videoclip postat pe o reţea de socializare în timp ce fumează dintr-o ţigară electronică, în acest caz poliţiştii sesizându-se din oficiu, a declarat marţi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Florina Meteş.

"Cele două surori s-au filmat şi postat pe o reţea de socializare în timp ce fumau dintr-o ţigară electronică. Din imaginile postate se poate observa cum o adolescentă ţine în braţe o fetiţă, ambele fumând dintr-o ţigară electronică. După sesizarea poliţiei, filmarea a fost ştearsă", a spus Florina Meteş.

Verificările efectuate au condus la identificarea celor două persoane, din localitatea Finteuşu Mic, surori de 15, respectiv 2 ani şi 7 luni.

Poliţiştii au luat măsura informării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei din comuna Satulung.

"Siguranţa copiilor nu este un joc şi nici o sursă de divertisment pentru reţelele de socializare", a mai adăugat Florina Meteş.