O zi în culisele statului: Elevii şi studenţii din Alexandria au văzut cum se iau deciziile în România

De la CCR la Parlament: Lecția practică de democrație pentru zeci de elevi şi studenţi din Alexandria. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Zeci de elevi şi studenţi Alexandria au avut parte de o zi în care au văzut, din interior, cum funcționează instituțiile statului. De la prezentări despre cele trei puteri în stat și vizita la Curtea Constituțională a României, până la dezbateri despre procesul legislativ și "majoratul digital", tinerii au aflat cum se construiesc deciziile care influențează societatea și ce rol pot avea chiar ei în acest proces. Ulterior, ei au avut ocazia să pună statul la examen într-un workshop la Antena 3 CNN.

Elevii şi studenţii au ajuns la București pentru o nouă serie de activități educaționale dedicate modului în care funcționează statul român și instituțiile sale. Programul a început la SNSPA, unde participanții au aflat mai multe despre relația dintre puterea legislativă, executivă și judecătorească. De asemenea, o parte dintre reprezentanţii Consiliului Local al Tinerilor Alexandria au prezentat proiectul L.O.C.A.L. EU – Leaders Of Communities Acting Locally in Europe.

"Vin astăzi în faţa dumneavoastră pentru a vorbi despre experienţa noastră în Consiliul Local al Tinerilor din Alexandria, un model care demonstrează un lucru simplu, atunci când uşa este deschisă, tinerii intră cu soluţii, nu doar cu cerinţe", a spus unul dintre reprezentanţii adolescenţilor.

Prin această inițiativă, elevii dezvoltă o rețea europeană de lideri pentru a combate problemele noii generații.

"Voluntariatul pe care-l propunem construieşte coeziune, eliminând barierele sociale, creşte empatie conectând tinerii cu nevoile reale dincolo de ecrane şi stimulează leadership-ul modern, pregătind cetăţeni prin mentorat şi solidaritate intergeneraţională", a explicat o tânără.

"Un beneficiu major este pentru administraţie, pentru că vede o gândire ieşită din conformisme, vede care este aspiraţia celor care urmează să trăiască viitorul. Şi, de asemenea, este o foarte bună ocazie pentru a dezvolta abilităţile civice si de leadreship", a declarat Victor Alistar, profesor SNSPA, pentru Antena 3 CNN.

Vizita a continuat la Curtea Constituțională a României, în cadrul evenimentului "Porți Deschise la Curtea Constituțională", organizat cu ocazia Zilei Europei.

"Mi s-a părut foarte interesant că ne-a spus exact ce se întâmplă în spate, fără perdea, mi s-a părut foarte interesant că a comunicat pe un limbaj pe care l-am inteles cu toţii", a spus o elevă din Alexandria, iar una dintre colegele sale a mărturisit:

"Mi-aş dori foarte mult pe viitor să urmez Facultatea de Drept şi până acum am avut nişte dubii în ceea ce priveşte cariera pe care o pot urma, oportunităţile pe care pot să le am. Dar în urma aceste discuţii pe care am avut-o astazi, m-am lamurit cu foarte multe lucruri pe care le aveam în mintea mea şi erau neclare şi acum mă simt mai motovată ca oricand sa dau la Facultatea de Drept".

Activitățile au continuat la Centrul de conferințe Antena 3 CNN, unde participanții au luat parte la workshopul "POWER DEBATE – TINERII PUN STATUL LA EXAMEN", dedicat procedurii legislative în cele trei puteri ale statului. Pe tema "Majoratul digital", tinerii au lucrat practic pe mecanismele prin care o lege este construită, analizată și dezbătută înainte de a produce schimbări în societate.

"Eu cred ca ar trebui să avem sute de astfel de debate-uri în România, astfel încât tinerii să ştie exact cum funcţionează puterile în statul roman, să ştie care sunt drepturile şi obligaţiile pe care le au ei. Şi, în felul acesta, să poată să îşi construiască ţara în care vor să rămână, nu ţara din care vor să plece", a precizat Lavinia Şandru, preşedinte BCSC PUSL.

"În cadrul Consiliului, avem mai multe proiecte; principalul proiect, cel pentru care am venit, este o etapă a proiectului: L.O.C.A.L. EU – Leaders Of Communities Acting Locally in Europe. El se bazează oarecum pe aducerea şi implementarea unor practici de succes din afara ţării şi nu doar din ţară în oraşul noastru şi noi să transmitem şi să inspiram alte consilii", a declarat Andrei Vlăduţ Grusu, Primar Consiliul Local al Tinerilor Alexandria

Prin activitățile la care au participat, elevii din Alexandria au avut ocazia să intre în contact direct cu reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului academic și specialiști din diferite domenii, promovând ideea că implicarea tinerilor poate contribui activ la dezvoltarea comunităților și la viitorul societății.