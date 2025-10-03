Operațiune de salvare în Munții Bucegi. Doi turiști au rămas blocați în zăpadă

Salvamontiștii au ajuns la cei doi turiști și urmează să îi coboare la baza muntelui / sursă foto: Facebook- Salvamont Brașov

Doi turiști au rămas blocați în zona Poiana Prepeleac din Munții Bucegi. Salvamont Brașov a transmis, vineri seara, că echipa de prim răspuns a ajuns la aceștia. Potrivit autorităților locale, stratul de zăpadă măsoară peste 50 de centimetri.

Salvamontiștii au ajuns la cei doi turiști și urmează să îi coboare la baza muntelui. Victimele prezintă semne de hipotermie și nu sunt echipate corespunzător, a transmis Salvamont Brașov într-o postare pe Facebook.

„Cei doi turiști prezintă semne de hipotermie și, din păcate, nu sunt echipați corespunzător. Din primele informații, aceștia au plecat astăzi la ora 11:00 din Bușteni având asupra lor doar o lanternă frontală. Acțiunea de salvare este una dificilă din cauza condițiilor meteo și a solului acoperit de zăpadă instabilă, iar în partea superioară a muntelui sunt copaci doborâți de greutatea stratului consistent de zăpadă”, se arată în postare.

De asemenea, Sebastian Marinescu, director Salvamont Brașov, le recomandă turiștilor să se echipeze corespunzător sezonului de iarnă.

„Având în vedere evenimentul neplăcut din această seară, dorim să atragem din nou atenția celor care doresc să abordeze trasee în această perioadă să se echipeze corespunzător sezonului de iarnă, să urmărească comunicările Salvamont și să se informeze despre starea vremii. Totodată, este esențial să vă calculați cu atenție turele și itinerariul! Ziua devine din ce în ce mai scurtă și se întunecă mult mai repede, iar acest lucru, împreună cu un echipament neadecvat, vă poate pune viața în pericol!”, a transmis Sebastian Marinescu, director Salvamont Brașov.

Joi, 2 octombrie, în mai multe zone montane a nins viscolit. Circulaţia a fost oprită pe Transalpina, între Rânca şi Obârşia Lotrului, după ce, marţi, acelaşi sector a fost închis din cauza gheţii.

Minimele au fost sub -5 grade Celsius la peste 2.000 de metri altitudine, iar în toată ţara temperaturile au atins cel mult 10 grade Celsius.

Pe rețelele sociale au apărut deja imagini cu ninsorile puternice.

La acest moment, toată țara este sub avertizare meteorologică de vreme rea.