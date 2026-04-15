Orașul din România care intră în curățenie generală de primăvară 3 săptămâni. Ce au de făcut cei care nu-și mai găsesc mașina parcată

1 minut de citit Publicat la 10:54 15 Apr 2026 Modificat la 11:01 15 Apr 2026

Un lucrător spală pavajul. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Curăţenia generală de primăvară din acest an va începe săptămâna viitoare în Miercurea-Ciuc. Timp de trei săptămâni, Primăria, societatea Eco-Csik SRL şi locuitorii oraşului vor lucra împreună pentru a avea spaţii publice mai frumoase, străzi şi trotuare mai curate.

În acest an, curăţenia generală de primăvară va începe în cartierul Patinoarului şi pe strada Mihail Sadoveanu, respectiv în zona Parcului Fodor Sandor (fostul Parc al Tineretului). Eco-Csik SRL va lucra cu un arsenal alcătuit din trei automăturătoare stradale, două aspiratoare stradale, cinci vehicule de transport şi 25 de persoane.

„Pentru ca curăţenia de primăvară să fie operativă şi cu rezultate, este nevoie şi de parteneriatul locuitorilor din oraş”, a subliniat viceprimarul Bors Bela, într-un comunicat de presă transmis miercuri.

Unii locuitori s-ar putea să nu își mai găsească mașinile acolo unde le-au parcat

Ar fi foarte important ca locuitorii să nu-şi parcheze maşinile pe drumurile, parcările şi trotuarele unde urmează să se desfăşoare procesul de salubrizare. Asta deoarece maşinile lăsate acolo pot îngreuna şi încetini foarte mult activitatea.

Dacă în zonele unde s-a desfăşurat acţiunea de salubrizare, proprietarul unui autovehicul nu-şi găseşte automobilul pe locul unde l-a parcat, poate suna la numărul de telefon 0746 915595.

De asemenea, viceprimarul a subliniat faptul că acţiunea este un bun prilej pentru asociaţiile de locatari şi comunităţile de locuitori să efectueze curăţenia de primăvară în jurul blocurilor.

Deşeurile verzi rezultate trebuie mărunţite şi aşezate în grămezi lângă tomberoanele de gunoi.

Locuitorii caselor particulare pot contribui la peisajul urban îngrijit prin curăţarea rigolelor din faţa proprietăţii lor.

Curățenie pe toate străzile din oraș

Salubrizarea generală va fi efectuată pe toate străzile din oraş, nu doar pe cele pe care vor exista restricţii de circulaţie.

Un program detaliat va fi afişat la intrarea fiecărui bloc, evidenţiindu-se data pentru adresa respectivă.

Dacă vremea nu permite curăţarea unei anumite străzi sau a unei zone rezidenţiale în ziua planificată, activitatea va fi reprogramată după data de 11 mai.

Pentru informaţii actualizate despre curăţenia generală de primăvară, locuitorii sunt îndemnați să urmărească pagina de Facebook a Primăriei Miercurea-Ciuc.