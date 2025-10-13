Orașul din România unde tocmai s-a deschis o nouă fabrică Mercedes-Benz. Ilie Bolojan: „Aceste investiții înseamnă locuri de muncă”

Ilie Bolojan la evenimentul de lansare a noii linii de asamblare a unităților de propulsie pentru Mercedes-Benz, la Sebeș. Sursa foto: gov.ro

Compania Star Assembly, filială deţinută de Mercedes-Benz AG, va asambla la Sebeş unităţi de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric, printr-o investiţie de peste 100 milioane de euro, lansată, luni, în prezenţa premierului României, Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

„Astăzi, odată cu inaugurarea producţiei unităţilor de propulsie electrică pentru noul Mercedes-Benz complet electric (...) deschidem la Sebeş porţile către mobilitatea viitorului. (...). Atunci când Mercedes-Benz a decis să investească în această regiune, misiunea noastră a fost clară. Trebuie să construim un hub de producţie solid, performant şi de încredere, care să poată să deserveasă clienţii noştri din întreaga lume.

De-a lungul anilor, Star Assembly a demonstrat excelenţă prin realizarea unora dintre cele mai avansate cutii de viteză din industria auto globală. Astăzi, facem un pas decisiv de la tehnologiile care au pus lumea în mişcare până acum către inovaţiile care modelează mobilitatea viitorului”, a afirmat, luni, la evenimentul de lansare a noii linii de asamblare a unităţilor de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric, directorul general, Gheorghe Achim.

Potrivit acestuia, linia de asamblare ocupă aproximativ 15.000 de metri pătraţi, are o lungime de peste 1.000 de metri şi cuprinde peste 200 de procese manuale şi automatizate.

Nouă facilitate de la Sebeş ocupă o suprafaţă de 30.000 de metri pătraţi

Nouă facilitate de la Sebeş se desfăşoară pe o suprafaţă de 30.000 de metri pătraţi şi integrează procese de asamblare şi logistice pentru producţia unităţilor de propulsie electrică.

Sebeş este cea de-a doua fabrică din reţeaua globală care furnizează unităţi de propulsie electrică uzinelor de vehicule Mercedes-Benz.

Unităţile rezultate la Sebeş sunt livrate uzinei din Bremen, unde modelul GLC va intra în producţia de serie anul viitor. Începând de anul viitor, fabrica din Sebeş va furniza unităţi de propulsie electrică şi uzinei Mercedes-Benz din Kecskemet, Ungaria, unde noua Clasă C electric va intra în producţie.

Potrivit reprezentanţilor companiei, toate operaţiunile din noua facilitate sunt realizate exclusiv de angajaţi reprofilaţi din alte sectoare ale fabricii din Sebeş.

Noua hală funcţionează neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon şi este alimentată cu energie electrică din surse regenerabile.

Fondată în 2013, producţia la Star Assembly a început cu asamblarea cutiilor de viteze automate cu dublu ambreiaj în opt trepte şi transmisii cu nouă trepte de viteză pentru Mercedes-Benz, iar din 2020 s-a asamblat aici şi varianta pentru vehicule hybrid.

Unitatea de montaj şi producţie SC Star Assembly SRL din Sebeş este, alături de unitatea SC Star Transmission din Cugir, o componentă importantă a reţelei de producţie pentru trenurile de rulare ale vehiculelor produse de concernul german Mercedes-Benz.

Ilie Bolojan: „Aceste investiții înseamnă locuri de muncă”

„În primul rând, vreau să mulțumesc conducerii grupului Mercedes pentru că au decis să facă această investiție în România, acum 13 ani și de asemenea că au decis să extindă investiția în țara noastră. Aceste investiții înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă acces la piețe mari, înseamnă locuri de muncă și înseamnă integrarea industriei românești în lanțul valoric european, ceea ce pune bazele unei economii sănătoase, o economie care va genera dezvoltare în anul următor.

Și le mulțumesc pentru decizia de a investi în România, iar faptul că Germania este cel mai important partener comercial al României este confirmat încă o dată prin această investiție pe care grupul Mercedes-Benz o face, o investiție de peste 100 de milioane de euro și doar când ne uităm la ceea ce înseamnă liniile de asamblare și această bijuterie înțelegem ceea ce înseamnă un transfer tehnologic important”, a spus premierul Ilie Bolojan