Pasajul Basarab se redeschide complet de săptămâna viitoare. Imagini cu podul din Bucureşti, după ce s-a lucrat la el toată vara

Pasajul Basarab se redeschide complet de săptămâna viitoare. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat că Pasajul Basarab se redeschide complet de săptămâna viitoare, după ce s-a lucrat la el toată vara. "De luni, dăm drumul circulației pe ambele artere ale pasajului. Revin și tramvaiele", a transmis PMB, care a precizat că vor mai fi lucrări în această zonă, până la finalul anului, "cu opriri temporare de trafic pe timp de zi și opriri pe o bandă de mers pe timp de noapte".

Instituţia a promis că, până duminică, va încheia lucrările la Pasajul Basarb, astfel încât acesta să fie deschis complet circulaţiei de luni, 7 septembrie, când încep şcolile.

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"Deja am frezat, asfaltat și trasat marcajele rutiere și pe cel de-al doilea sens, Șos. Grozăvești – Bd. Titulescu. Asfaltarea s-a făcut în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar marcajele s-au trasat duminică.

Azi, muncitorii lucrează la rosturile de dilatație, la tablierul metalic și la frezarea asfaltului vechi de pe bretelele de urcare și coborâre. Tot azi, continuă aici cu asfaltarea.

Ce urmează:

Trasarea marcajelor rutiere pe bretele,

Curățarea, repararea fisurilor și vopsirea stâlpilor de susținere ai podului,

Sablarea, repararea fisurilor, curățarea și vopsirea intradosului podului.

Până duminică terminăm tot. De luni, dăm drumul circulației pe ambele artere ale pasajului. Revin și tramvaiele. Finalizăm apoi marcajele pe bretelele celuilalt sens (acum sunt provizorii).

Iar până la finalul anului, continuăm lucrările cu opriri temporare de trafic pe timp de zi și opriri pe o bandă de mers pe timp de noapte", a comunicat PMB.

Ciucu s-a enervat după vandalizarea Pasajului Basarab

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Bucureștiul va avea un sistem de supraveghere format din mii de camere, după ce Pasajul Basarab a fost vandalizat chiar în timpul lucrărilor de reabilitare. Edilul spune că cei care au muncit pentru curățarea pasajului trebuie să reia lucrările și anunță că autoritățile lucrează deja la studiul de fezabilitate pentru implementarea noului sistem de monitorizare.

"Nu îmi făceam mari speranțe că Pasajul Basarab, aflat după mulți ani în reabilitare pentru a putea fi recepționat și administrat cum se cuvine, va rezista prea mult tagging-ului de proastă calitate. Ei bine, nu a rezistat nici măcar până la finalizarea reparațiilor.

Oamenii care au muncit să îl curețe trebuie să o ia de la capăt pentru că... Camere vor fi. Nu se monteaza la bucată, ci un ca sistem de monitoruzare cu mii de camere. Pentru a fi eficient din punct de vedere economic. Acum lucram la studiul de fezabilitate, urmeaza proiectul tehnic", a spus Ciucu.