Pensionar în scaun cu rotile, umilit de un angajat STB: "A refuzat să mă ia şi pe mine"

S-a întâmplat în staţia Piaţa Lujerului din Sectorul 6, acolo unde un pensionar, fără un picior şi cu un scaun cu rotile, a fost ignorat de un angajat STB.

Momentul a fost surprins de niște martori care, profitând de faptul că autobuzul era staționat la semafor pe culoarea roşie, l-au apostrofat pe şofer pentru gestul său.

Din imagini se observă cum angajatul STB privește impasibil şi îşi continuă liniștit drumul, în timp ce pensionarul aşteaptă pe bordură lângă scaunul cu rotile.

Întâmplarea a fost povestită de pensionar pe pagina sa de Facebook.

"În atenția STB. Șoferul de pe linia 178 nr.de înmatriculare B-726-PMB în jurul orei 14 stația Pasaj Lujerului sensul spre Sala Palatului a refuzat să mă ia și pe mine.

A deschis ușile prima dată ca să coboare călătorii,dar eu eram între uși. A închis ușile și a plecat mai departe. A strigat și lumea la el, degeaba", a precizat bărbatul.

Cazul nu este singular. În urmă cu câteva săptămâni o tânără, în vârstă de 19 ani, a primit același tratament de la un angajat STB.

Mai exact, angajaţii STB au refuzat să coboare rampa pentru persoanele cu această dizabilitate ca Teodora să poată urca în mijlocul de transport. Mai mult, un alt şofer i-a închis uşa în nas.

Mama sa a povestit la Antena 3 umilințele la care sunt supuse atât ea cât şi fiica ei şi acuză șoferii Societății de Transport Bucureşti că nu respectă legea.

"Umilință și nepăsare și lipsă de empatie și nerespectarea legii, că despre asta este vorba până la urmă (...).

Nu este prima oară când eu fac reclamație la cei de la STB. De fiecare dată când nu mi s-a dat rampa jos sau am vorbit frumos, am spus care-mi sunt drepturile, care sunt drepturile ei şi am primit doar scuze", a spus Neli Dumitru, mama Teodorei la News Hour with CNN de la Antena 3.