Percheziţii în Oradea, la 9 adrese. Principalul vizat: interlopul "Romi Neguș". Suspecţii, duşi la audieri

Polițiștii arădeni au descins, sâmbătă dimineață, la 9 adrese din Oradea, principalul vizat fiind interlopul Marcovix Romulus, cunoscut ca ”Romi Neguș”, informează Antena 3 CNN.

Investigațiile au început după ce în noaptea de 27/28 august a.c., în jurul orei 03.30, indivizi necunoscuți au spart cu sticle goale de șamapnie, geamurile casei din Arad, unde locuiește interlopul arădean ”Doru Moldoveanu”, cu numele real Milan Moise.

Cei doi trebuiau să se întâlnească peste câteva zile, în 30 octombrie, la Gala RXF de la București pentru a se înfrunta în ring. În urma investigațiior, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad au stabilit că în atac au fost implicați șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, toți din județul Bihor.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite un pistol cu bile și macete. Suspecții urmează să fie aduși pentru audieri, urmând să fie cercetați pentru amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.