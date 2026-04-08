Peste 700 kg de mâncare au fost confiscate de autorităţi, în Ilfov, după nereguli găsite la patru firme. S-au dat amenzi de mii de euro

Peste 700 kg de mâncare au fost confiscate de autorităţi, în Ilfov, după nereguli găsite la patru firme. / foto: Getty Images

Alertă alimentară în Ilfov, chiar înainte de Paşte. Peste 700 kg de produse au fost puse sub sechestru, după ce inspectorii de la Antifraudă ANAF, Vamă și Autoritatea Sanitară Veterinară au descins la patru scocietăţi. Autorităţile au identificat o serie de nereguli și abateri de la legislația fiscală, precum și de la normele de siguranță alimentară şi au aplicat amenzi de peste 100.000 lei (20.000 euro).

În urma acțiunii coordonate de control demarată săptămâna aceasta de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, împreună cu Autoritatea Vamală Română și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, inspectorii au identificat o serie de nereguli și abateri de la legislația fiscală, precum și de la normele de siguranță alimentară în cazul a patru societăți comerciale din județul Ilfov - operatori activi în domeniul depozitării și comercializării produselor alimentare perisabile provenite din import.

Ce abateri au găsit inspectorii

Astfel, controlul a evidențiat deficiențe de trasabilitate (lipsa evidenței documentelor de proveniență a produselor) în cazul a trei dintre societăți și funcționarea în ilegalitate în cazul unei alte societăți. Inspectorii au descoperit că acest operator desfășura activități de depozitare a legumelor și fructelor, deși era înregistrat cu decizie de încetare a activității în baza de date a DSVSA Ilfov iar obiectul de activitate al societății este de activități de comerț fără depozitare (intermediere) și activități de vânzare a produselor către retaileri.

Totodată, controlul a evidențiat lipsa mărfii fizice într-unul dintre depozitele controlate, neconcordanțe în relațiile comerciale, neconcordanțe în documentația și înregistrările fiscale privind transportul bunurilor și abateri de la legislația privind adaosul comercial.

În baza legislației aplicabile, autoritățile au aplicat sancțiuni contravenționale de peste 100.000 de lei și au pus sub sechestru peste 700 de kg de marfă (legume și fructe), în vederea prelevării probelor privind siguranța alimentară.

Totodată, 5 camioane cu marfă au fost puse sub sigiliu, în vederea controlului detaliat al mărfurilor și al documentelor de vamă și transport.

Inspectorii au ridicat copii ale documentelor vamale și comerciale, ale documentelor de origine pentru mărfurile provenite din import, cu scopul verificării autenticității și corectitudinii informațiilor declarate la import (încadrare tarifară, valoare în vamă, origine, cantitate), precum și copii dupa fișele de stoc, pentru confruntarea stocului fizic cu cel scriptic și au solicitat operatorilor avizele de însoțire a mărfurilor aferente transporturilor, în vederea verificărilor declarate în sistemul Ro e-transport și a generării codului unic de identificare a transportului.

Campanie de controale alimentare

Verificările continuă, atât în cazul acestor societăți, cât și la nivel national, pe principalele fluxuri de transport ale mărfurilor provenite din import, precum și pe rutele interne către destinațiile declarate. Antifrauda ANAF, inspectorii vamali și ANSVSA verifică atât conformitatea fiscală în vederea combaterii evaziunii fiscale, legalitatea operațiunilor de vămuire și transport, cât și legislația privind siguranța alimentară a consumatorilor.

Autoritățile urmăresc identificarea unor eventuale practici sistematice de fraudă și combaterea oricăror forme de evaziune fiscală care pot afecta concurența loială și veniturile bugetare, vizând totodată protejarea consumatorilor împotriva comercializării de produse neconforme, într-o perioadă cu consum ridicat de produse alimentare perisabile.

În funcție de rezultatele controalelor, vor fi dispuse în continuare măsurile legale corespunzătoare.

Cu această ocazie, ANAF, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), alături de AVR și DSVSA reafirmă importanţa respectării prevederilor legale şi atrag atenția asupra consecințelor legale care decurg în cazul obținerii de avantaje nelegale și/sau comercializarea unor produse care pun în pericol sănătatea consumatorilor.