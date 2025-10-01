Poligonul Cataloi organizează, pe tot parcursul lunii, exerciții de trageri de infanterie cu muniție de război

Exerciţiile se desfăşoară între orele 8:00 şi 16:00, în zilele lucrătoare. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Primăria Tulcea a anunţat marţi că, începând de miercuri şi până la sfârşitul lunii, poligonul de garnizoană Cataloi va găzdui exerciţii de trageri de infanterie cu muniţie de război. Zona restricţionată populaţiei în timpul exerciţiilor este delimitată de podul de cale ferată Cataloi şi cariera de piatră Mineri, scrie Agerpres.

Exerciţiile se desfăşoară între orele 8:00 şi 16:00, în zilele lucrătoare, cu excepţia zilelor de luni, 6 octombrie, marţi, 14 octombrie, joi, 23 octombrie, şi luni, 27 octombrie.



"Populaţia civilă care se află în zona poligonului este obligată să nu intre în perimetrul Zonei Militare Restricţionate/ de siguranţă al poligonului pe timpul tragerilor (valabil pentru persoane, animale, atelaje, autovehicule), să părăsească imediat zona în cazul în care au pătruns accidental, pe timpul tragerilor, să respecte semnificaţia indicatoarelor instalate şi indicaţiile personalului de pază referitoare la interzicerea pătrunderii în zona de siguranţă restricţionată pe timpul executării tragerilor, ridicării, mutării sau deplasării oricăror elemente de muniţie şi deşeuri metalice din zona poligonului sau apropierea acestuia, indiferent de natura lor", se specifică în anunţul de pe site-ul autorităţii locale.

"Se interzice pătrunderea și apropierea oamenilor, animalelor și vehiculelor, pe timpul tragerilor, în Zona Militară Restricționată a Poligonului de garnizoană Cataloi aflată între coordonatele specificate în protocol: Zona Militară Restricționată a Poligonului de garnizoană Cataloi (de pe podul peste calea ferată Cataloi de pe DN 22 Constanța-Tulcea, până peste cariera de piatră Mineri (dealul Cîșla), cu o lărgime cuprinsă între 1252m și 1650 m)", se mai arată pe site.