Poliţia susţine că a găsit persoanele care au lipit coduri QR false în parcările din Bucureşti. Cum erau păcăliţi şoferii

1 minut de citit Publicat la 18:03 06 Noi 2025 Modificat la 18:03 06 Noi 2025

Poliţia Capitalei a transmis că, în urma unor percheziţii efectuate, joi, în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, a descoperit persoanele bănuite că au lipit stickere cu coduri QR diferite de cele originale pe panourile parcărilor din Bucureşti. Înşelătoria funcţiona astfel: când şoferii încercau să achite taxa de parcare scanând respectivul cod, aceştia erau redirecţionaţi către un link ce solicita introducerea datelor bancare ale cardului.

"Polițiștii Capitalei au fost sesizați, la data de 24 iulie 2025, cu privire la faptul că, pe mai multe panouri informative destinate efectuării plăților pentru parcarea autoturismelor, din Sectorul 1, au fost aplicate stickere ce conțineau coduri QR diferite față de cele originale. În momentul în care cetățenii încercau să achite taxa de parcare prin scanarea respectivului cod QR, erau redirecționați către un link ce solicita introducerea datelor bancare ale cardului.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au identificat mai multe panouri informative pe care erau aplicate stickere conținând coduri QR lipite peste cele originale. Acestea au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Cum acţionau suspecţii

În urma investigațiilor efectuate, a reieșit faptul că, la data de 19 iulie 2025, două persoane, care ar fi beneficiat de sprijinul altor două persoane - în sensul că ar fi asigurat zona și le-ar fi pus la dispoziție un autoturism cu care s-au deplasat la locul faptei - ar fi lipit coduri QR din hârtie autoadezivă peste cele originale de pe panourile destinate plății parcării.

Totodată, s-a stabilit că respectivele coduri QR redirecționau către un website ce imita pagina companiei de parking, fiind introduse date necorespunzătoare adevărului, utilizate în vederea colectării numerelor de înmatriculare și a detaliilor instrumentelor de plată.

În vederea administrării probatoriului, astăzi, 6 noiembrie 2025, au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Teleorman.

Astfel, au fost depistate cele două persoane bănuite de săvârșirea faptei, una dintre ele aflându-se în prezent arestată în Belgia, pentru fapte similare.

Cu privire la cele două persoane care au oferit sprijin, menționăm faptul că a fost depistată una dintre ele, față de cealaltă sunt efectuate activități în vederea depistării și luării măsurilor legale care se impun", a comunicat Poliţia Capitalei.