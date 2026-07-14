Povestea avionului care a blocat o stradă din Cluj-Napoca. "Am crezut că a aterizat aici"

Un avion "a aterizat" azi-noapte pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca și a blocat traficul. Sursa colaj foto: Clujenii.ro

Apariția unui avion transportat pe un trailer agabaritic în noaptea de luni spre marți pe o stradă din Cluj-Napoca a stârnit uimirea șoferilor și numeroase reacții în mediul online, după ce convoiul a blocat temporar traficul. În realitate, fuselajul unui avion McDonnell Douglas MD-83 nu a ajuns în oraș pentru a zbura din nou, ci este parte a unui proiect derulat de Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj, relatează publicaţia Clujenii.ro. "Prima dată când am ajuns, am crezut că a aterizat aici", a spus unul dintre şoferii care a filmat scenele cu aeronava.

Povestea avionului care a blocat o stradă din Cluj-Napoca

Convoiul agabaritic a parcurs un traseu început de la Aeroportul Internațional "Henri Coandă" din Otopeni până la Cluj-Napoca, transportând un fuselaj cu dimensiuni impresionante: 46 de metri lungime, 6,5 metri lățime, 4,5 metri înălțime și o masă totală de 52 de tone. Deplasarea s-a făcut cu viteză redusă și sub escorta Poliției Rutiere, iar pe strada Traian Vuia au fost impuse restricții temporare de circulație.

Spre deosebire de alte transporturi agabaritice recente, convoiul care a adus, azi-noapte, în Cluj-Napoca un avion fără aripi nu a fost anunțat pe platforma InfoTrafic, potrivit sursei citate. Astfel, șoferii au dat peste transportul neobișnuit fără să fi fost avertizați în prealabil.

"E pe platformă, colegii, o să plece de aici. Prima dată când am ajuns, am crezut că a aterizat aici", a afirmat unul dintre bărbaţii care au înregistrat scenele cu aeronava care părea că "a aterizat" pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca.

Aeronava nu va mai fi folosită pentru zbor, ci va servi exclusiv ca platformă de pregătire practică a personalului aeroportuar și pentru desfășurarea exercițiilor organizate împreună cu instituțiile partenere.

La ce va fi folosit avionul MD-83 – pe aeronava reală vor putea fi simulate:

intervenții în cazul incidentelor și accidentelor aeronautice;

operațiuni de pushback și tractare a aeronavelor;

activități de degivrare și antigivrare;

poziționarea echipamentelor de handling și a scărilor de îmbarcare;

gestionarea situațiilor de urgență și de criză;

exerciții de cooperare între toate structurile implicate în intervențiile aeroportuare.

Modelul McDonnell Douglas MD-83 are dimensiuni similare avioanelor comerciale de pasageri, ceea ce îl face potrivit pentru simularea unor situații cât mai apropiate de cele reale.

O investiție de 460.000 de lei pentru siguranța Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj

Reprezentanții Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj au transmis că prima componentă a aeronavei – fuselajul – a fost deja recepționată, iar celelalte elemente vor fi livrate etapizat în următoarele săptămâni. Achiziția, în valoare de aproximativ 460.000 de lei, fără TVA, este inclusă într-un proiect care vizează dezvoltarea infrastructurii dedicate instruirii și creșterea nivelului de siguranță operațională.

"Investiția, în valoare de aproximativ 460.000 de lei (+tva), contribuie la dezvoltarea pregătirii practice a personalului aeroportuar și la consolidarea capacității de intervenție în situații de urgență, sprijinind respectarea cerințelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 139/2014 privind cerințele tehnice și procedurile administrative aplicabile aerodromurilor. Aeronava va fi utilizată exclusiv pentru activități de instruire și exerciții operaționale, oferind posibilitatea desfășurării unor programe practice în condiții foarte apropiate de cele întâlnite în activitatea aeroportuară curentă.

Noua facilitate va permite perfecționarea continuă a personalului și desfășurarea unor exerciții complexe împreună cu instituțiile și structurile partenere, pentru gestionarea eficientă a situațiilor de criză, a situațiilor de urgență și a evenimentelor specifice aviației civile", au anunțat autoritățile, potrivit stiridecluj.ro.

Modelul McDonnell Douglas MD-83 are dimensiuni și caracteristici specifice aeronavelor comerciale de pasageri, ceea ce îl transformă într-o platformă potrivită pentru simularea unei game variate de exerciții operaționale și de intervenție. Configurația aeronavei permite reproducerea unor situații similare celor întâlnite în activitatea aeroportuară de zi cu zi, oferind personalului un cadru realist de pregătire.

"Recepționarea primelor componente ale aeronavei marchează o etapă importantă în implementarea acestui proiect de investiții, care va consolida capacitatea de pregătire operațională a Aeroportului Internațional Cluj. În aviație, pregătirea practică și exercițiile desfășurate în condiții cât mai apropiate de realitate sunt esențiale pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță operațională.

După finalizarea procesului de recepție și montaj, aeronava va permite desfășurarea unor exerciții complexe pentru personalul aeroportuar și pentru toate instituțiile partenere, contribuind la perfecționarea pregătirii profesionale și la consolidarea capacității de intervenție în orice situație operațională sau de urgență", a explicat David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj.

După livrarea tuturor componentelor, finalizarea lucrărilor de asamblare și pregătirea amplasamentului, aeronava va fi inclusă în programul permanent de instruire al Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj. Aceasta va fi utilizată în cadrul exercițiilor periodice desfășurate împreună cu instituțiile și structurile partenere. Investiția contribuie la dezvoltarea infrastructurii de pregătire profesională a aeroportului și la consolidarea capacității de instruire conform standardelor europene, cu impact direct asupra menținerii unui nivel ridicat de siguranță operațională.

În domeniul aviatic, utilizarea unor aeronave scoase din exploatare pentru activități de instruire este considerată o practică eficientă, adoptată deja de mai multe aeroporturi internaționale. Printre acestea se numără Aeroportul Toronto Pearson din Canada, George Bush Intercontinental Airport din Houston, Statele Unite ale Americii, și Aeroportul Leoš Janáček Ostrava din Cehia.