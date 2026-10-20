Povestea cvadrupleților din Miercurea Ciuc. La naștere aveau doar 750 de grame. După trei luni în maternitate pot fi luați acasă

Cei patru frați născuți prematur la Miercurea Ciuc sunt pregătiți să meargă acasă, după trei luni în care au rămas internați în spital pentru a fi monitorizați și pentru a primi îngrijiri medicale. FOTO Antena 3 CNN

Cei patru frați născuți prematur la Miercurea Ciuc sunt pregătiți să meargă acasă, după trei luni în care au rămas internați în spital pentru a fi monitorizați și pentru a primi îngrijiri medicale. La naștere, bebelușii cântăreau doar 750 de grame, iar acum au ajuns la o greutate normală. Maternitatea din Brașov le-a fost casă imediat după naștere. Copiii au avut parte de atenția tuturor angajaților și de o echipă unită de medici.

Csaba Attila, tatăl bebelușilor: "Ne chinuiam de patru ani să avem un bebeluș și nu reușeam. Și, la Miercurea Ciuc, prin inseminare, au venit patru bebeluși foarte frumoși. Nevasta unu, eu doi, au venit patru. Pur și simplu nu credeam că măcar unul va veni acasă, iar acum vin acasă toți patru."

Gyönös Kincsö Ildiko, mama bebelușilor: "A fost șocant când am aflat că avem patru copii. Bunul Dumnezeu mi-a dat puterea să duc la capăt sarcina și ne va da în continuare puterea să îi și creștem."

}ntrebată dacă sarcina a fost dificilă, mama a răspuns: "Nu a fost greu, am știut că sunt pe mâini bune și că copiii vor fi bine. Patru ani nu s-a întâmplat nimic și, dintr-odată, au venit patru copii".

Olimpia Petrescu, șefa Secției de Neonatologie: "În urmă cu trei luni, am primit în timpul gărzii un telefon de la o maternitate din zonă, pe care o ajutăm în îngrijirea nou-născuților, și ni s-a cerut sprijinul pentru îngrijirea unor copii foarte mici. Surpriza a fost nu numai că erau foarte mici, având o vârstă de sarcină de 26 de săptămâni, dar erau și patru, așa că a fost o provocare. La acel moment nu se știa exact cum îi vom îngriji, se punea problema unor transferuri la diferite centre de nivel 3. Din fericire pentru ei, Brașovul avea atunci capacitatea să îi primească și să îi îngrijească."

Attila, Aliz, Abigél și Andrea sunt cvadrupleții care vor fi externați astăzi de la Maternitatea Brașov, după trei luni în care au fost sub atenta observație a personalului medical de la ATI Neonatologie. Mama lor i-a născut la Miercurea Ciuc, iar cei patru copii au fost transferați de urgență la Brașov, deoarece starea lor impunea un tratament special, pe care Maternitatea Brașov îl putea oferi.

Olimpia Petrescu, șefa Secției de Neonatologie: "A fost o perioadă dificilă, în care cei mici au fost monitorizați permanent, în incubatoare. Au venit cu 750 de grame, iar acum au 2.500 de grame și vor fi externați. Efortul echipei medicale a fost fantastic."

Csaba Attila, tatăl bebelușilor: "Cele trei luni de după au fost foarte grele. De ce? Pentru că n-au fost cu mine. Veneam la spital la fiecare două zile, dar tot nu erau mereu cu mine. Știam că sunt pe mâini bune, că sunt aici ca să crească și să fie bine."