Preşedintele CJ Galaţi: Declararea combinatului Liberty ca obiectiv strategic naţional este o soluţie pentru relansarea activităţii

În urmă cu doi ani, Liberty Galaţi a intrat în procedura de concordat preventiv, pentru restructurarea datoriilor şi evitarea insolvenţei. Sursa colaj foto: Facebook/Costel Fotea

Declararea combinatului siderurgic Liberty Galaţi ca obiectiv de importanţă strategică naţională, măsură care urmează să fie adoptată printr-o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, ar putea rezolva trei probleme majore cu care se confruntă combinatul, respectiv plata salariilor restante, asigurarea securităţii energetice şi relansarea activităţii siderurgice, a declarat joi preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, conform Agerpres.

Preşedintele CJ Galaţi: Declararea combinatului Liberty ca obiectiv strategic naţional – soluţie pentru relansarea activităţii

Potrivit afirmaţiilor făcute de Costel Fotea, decizia a fost confirmată oficial după o întâlnire desfăşurată miercuri, 4 februarie, la Bucureşti, în cadrul Comitetului interministerial coordonat de vicepremierul Marian Neacşu, la care au participat reprezentanţi ai actualei conduceri executive a combinatului, ai sindicatului reprezentativ, precum şi ai tuturor ministerelor relevante – Economie, Energie, Finanţe şi Muncă, ai Secretariatului General al Guvernului, Transelectrica, ANRE, ai creditorilor şi altor părţi interesate de soluţionarea situaţiei de la combinat.

"Combinatul Siderurgic Liberty Galaţi va deveni obiectiv de importanţă strategică naţională. Acesta este unul dintre rezultatele esenţiale ale dezbaterilor care au avut loc la Bucureşti, alături de actuala conducere executivă a combinatului şi de membri ai sindicatului reprezentativ, în cadrul Comitetului interministerial coordonat de vicepremierul Marian Neacşu. Măsura declarării Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi drept unitate strategică va fi adoptată printr-o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului. Acest lucru a fost confirmat oficial după întâlnirea de miercuri, 4 februarie, inclusiv de către premierul Ilie Bolojan", a transmis Costel Fotea în cadrul unei declaraţii de presă.

Declararea combinatului Liberty Galaţi ca obiectiv strategic naţional va permite adoptarea unor măsuri administrative şi legislative menite să rezolve trei probleme majore, respectiv plata salariilor restante, asigurarea securităţii energetice şi relansarea activităţii siderurgice, potrivit sursei citate.

Conform preşedintelui CJ, deblocarea plăţii salariilor restante de trei luni pentru cei aproximativ 3.000 de angajaţi ai combinatului se va face prin Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, fond care, ca urmare a modificării Legii nr. 200/2006, va putea fi accesat şi de Liberty Galaţi.

Totodată, evitarea debranşării combinatului de la reţeaua electrică înseamnă şi evitarea unor consecinţe grave - afectarea instalaţiile industriale ar fi generat riscuri majore, inclusiv de securitate, pe platforma siderurgică, dar ar fi fost afectate şi alte 78 de companii, cu peste 3.000 de angajaţi, racordate la aceeaşi reţea electrică

Aceste măsuri contribuie la "crearea cadrului necesar pentru relansarea activităţii, inclusiv prin decizia Tribunalului Galaţi din 28 ianuarie, care a aprobat modificarea planului de restructurare propus de consorţiul administratorilor concordatari. Astfel, pe 12 martie se vor depune ofertele la licitaţia internaţională pentru valorificarea activelor combinatului şi atragerea unui investitor strategic", a mai precizat Costel Fotea.

Premierul României, Ilie Bolojan, a confirmat miercuri seară, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, intenţia Guvernului de a adopta aceste măsuri de salvare a combinatului de la Galaţi.

"Un aspect important, derivat din politicile care ţin de componenta de gaz, este şi cel privind acţiunile de salvare ale combinatului de la Galaţi, combinatul Liberty, pe care ne propunem să-l declarăm obiectiv de importanţă strategică, în aşa fel încât să putem demara o procedură de licitaţie internaţională pentru preluarea lui şi să asigurăm siguranţa combinatului în lunile următoare şi plăţile pentru oamenii care sunt acolo sub formă de ajutoare, în aşa fel încât să nu ne pierdem angajaţii şi să creăm o problemă importantă în zona Galaţi", a declarat Ilie Bolojan.

O scurtă istorie a combinatului siderurgic Liberty Galaţi

Combinatul Siderurgic Liberty Galaţi, fost Sidex, a fost preluat în anul 2019 de grupul britanic Liberty Steel, parte a GFG Alliance, după ce anterior aparţinuse ArcelorMittal. Noul proprietar a anunţat atunci planuri de investiţii şi modernizare, însă activitatea combinatului a fost afectată în anii următori de evoluţiile negative din industria siderurgică europeană.

Dificultăţile financiare s-au accentuat în perioada 2020-2021, în timpul pandemiei de COVID-19 şi pe fondul problemelor generate de falimentul Greensill Capital, principalul finanţator al GFG Alliance. Ulterior, criza energetică din Europa, amplificată în 2022 de conflictul din Ucraina, a dus la creşteri semnificative ale costurilor de producţie, combinatul funcţionând perioade îndelungate la capacitate redusă.

În 2024, Liberty Galaţi a intrat în procedura de concordat preventiv, pentru restructurarea datoriilor şi evitarea insolvenţei. La finalul anului 2024 şi începutul lui 2025, situaţia s-a agravat, fiind înregistrate întârzieri de mai multe luni la plata salariilor pentru cei 3.000 de angajaţi ai combinatului şi existând riscul debranşării de la reţeaua electrică, cu impact asupra întregii platforme industriale.

În acest context, autorităţile centrale au constituit săptămâna aceasta comitetului interministerial pentru gestionarea situaţiei.