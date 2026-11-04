Primăria Bucureşti anunţă că impozitele şi taxele locale nu cresc în 2027. Rămân aceleaşi sume şi pentru parcarea de reşedinţă

<1 minut de citit Publicat la 10:08 04 Noi 2026 Modificat la 10:25 04 Noi 2026

Primăria Bucureşti anunţă că impozitele şi taxele locale nu se scumpesc în 2027. Sursa foto: Getty Images

Taxele și impozitele locale, dar și taxa pentru parcarea de reședință rămân neschimbate în 2027, a anunţat Primăria Municipiului București pe Facebook. De asemenea, rămâne şi aceeaşi taxă de promovare turistică, de 10 lei pe noapte.

"Taxele și impozitele locale în București, dar și taxa pentru parcarea de reședință rămân neschimbate în 2027. Primarul general Ciprian Ciucu a luat decizia să le plafoneze la nivelul anului 2026.

Nici taxa de promovare turistică nu se majorează, ci rămâne de 10 lei pe noapte", anunță PMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

În acest sens, a fost supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre, care va fi intra la vot în ședința Consiliului General din 12 noiembrie.