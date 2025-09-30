Primăria Galaţi a semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării. Valoarea proiectului este de 200 de milioane de lei

Valoarea proiectului se ridică la 200 de milioane de lei. Foto: Agerpres

Primăria municipiului Galaţi a anunţat marţi semnarea contractului de proiectare şi execuţie pentru modernizarea Falezei Dunării, cea mai lungă faleză de pe cursul fluviului. Valoarea proiectului se ridică la 200 de milioane de lei, scrie Agerpres.



Contractul a fost atribuit cu clauză rezolutorie Asocierii Tancrad SRL - Citadina 98 SA - Lemacons SRL - Old Road Construct SRL, lider de asociere fiind Tancrad SRL, iar termenul de realizare este de 3 luni pentru proiectare şi 24 de luni pentru execuţie.



"Este un moment istoric pentru Galaţi: am semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare a Falezei Dunării, cea mai lungă faleză de pe cursul fluviului. Este un proiect pe care gălăţenii îl aşteaptă de zeci de ani şi care va schimba radical imaginea oraşului nostru. Ne propunem să oferim Falezei strălucirea pe care o merită, transformând-o într-un spaţiu modern, accesibil şi prietenos atât pentru gălăţeni, cât şi pentru vizitatori. Va fi un loc de promenadă, de relaxare şi de evenimente, dar şi o carte de vizită pentru Galaţi. Se munceşte intens pentru ca acest proiect să devină realitate şi le mulţumesc partenerilor care ne sprijină în implementarea lui. Oraşul nostru are şansa de a valorifica una dintre cele mai mari resurse naturale şi turistice, iar modernizarea Falezei va fi un reper al dezvoltării oraşului nostru în anii care vin", a declarat primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.



Proiectul cuprinde o serie de intervenţii precum punerea în valoare a monumentelor de for public, realizarea unui circuit de vizitare, amenajare peisagistică, pistă de alergare, piste pentru biciclete, reabilitarea trotuarului de pe bulevardul Marea Unire, puncte de belvedere, reconfigurarea gradenelor şi realizarea unui foişor pentru evenimente culturale.



De asemenea, va fi amplasată o fântână arteziană cu jeturi verticale în zona monumentului "Tatăl şi Fiul", alături de alei pietonale, zonă pentru animale de companie, loc de joacă pentru copii, skate parc, consolidarea scărilor Elice, rampe şi pasarelă metalică. Sunt prevăzute şi lucrări la clădirile staţiei de pompare a apei, instalarea unui sistem de irigaţii, precum şi dotarea cu mobilier urban modern.



"Un element distinctiv va fi amenajarea unei zone deltaice, cu trasee printre plante specifice şi spaţii de relaxare, accentuând poziţia Galaţiului ca poartă de intrare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării", precizează Compartimentul de presă al Primăriei municipiului Galaţi.



Potrivit sursei citate, proiectul "Revitalizarea turismului în Galaţi, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural şi natural de pe Faleza Dunării" urmează să fie depus pentru finanţare prin Programul Regional Sud Est 2021-2027, Prioritatea 6 - O regiune atractivă.



Separat, Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi derulează proiectul european "Reducerea colmatării şi eroziunii la danele operative ale Portului Comercial Galaţi", care vizează amenajarea malului (pereului).