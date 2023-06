Ce a primit o turistă după ce a comandat un frappe de la un bar din Mamaia Nord. Românii, tot mai nemulțumiți de serviciile de pe litoral

O turistă care a ales să-și petreacă vacanța pe litoralul românesc, într-o stațiune renumită din Mamaia Nord, a fost complet dezamăgită de serviciile oferite la malul mării.

Sursa foto: Getty Images I AleksandarGeorgiev

Turiștii care aleg să-și petreacă vacanța pe litoralul românesc devin din ce în ce mai nemulțumiți de serviciile oferite la malul mării.

Aflată pe o plajă din Mamaia Nord, o femeie a dorit să-și comande un frappe de la bar, însă a descoperit că ospătarul nu cunoștea băuturile din meniu.

Mai mult, când a primit, în sfârșit, băutura comandată, a observat că nu avea pai, iar până a primit unul, frișca s-a topit complet.

De asemenea, unul dintre prietenii femeii a comandat o băutură alcoolică cu gheață, însă i-a fost servită într-un pahar de plastic, identic cu cel de frappe.

Citește și: Intervenție pe motocicletă la victima unui incident în timpul Codului Galben din Capitală

Din păcate, turiștii români au parte de experiențe neplăcute și în stațiunile din afara țării.

O altă femeie, care a preferat să-și petreacă concediul în Bulgaria, a ajuns de urgență la spital, după ce a mâncat la restaurantul hotelului.

Ea a povestit tot ce i s-a întâmplat pe Facebook, dorind să-i informeze și pe alții despre serviciile oferite de acest hotel.

"Am fost în vacanță la hotelul Dit Majestic Sunny Beach și am plecat de acolo direct la spital. Am fost internată la infecțioase, soțul având simptome mai ușoare.

Concluzia: gastroenterocolită cu ecoli. Mâncarea lor a fost în fiecare zi, cel puțin partea de grătare, insuficient gătită și într-o zi nici filtrele la apă nu le-au mers, pentru că și ea avea un gust ciudat. Prima și ultima oară la ei, nu recomand!”, a scris femeia, pe Facebook, potrivit observatorconstanta.ro, citat de gandul.ro.