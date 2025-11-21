Primul oraș din România care ar putea avea tren suspendat. Proiectul, susținut cu finanțare europeană

2 minute de citit Publicat la 11:28 21 Noi 2025 Modificat la 11:31 21 Noi 2025

Exemplu de tren suspendat din SUA. Un sistem monorail este un tip de tren urban suspendat. FOTO: Hepta

Reprezentanții partidelor din Consiliul Local Iași și Consiliul Județean Iași vor începe, vineri, consultările cu privire la demararea Studiului de Prefezabilitate pentru proiectul trenului suspendat Monorail Iași. Dacă proiectul se va concertiza, acesta ar fi primul tren suspendat dintr-un oraș din România.

Un sistem monorail este un tip de tren urban suspendat care circulă pe o singură șină amplasată deasupra solului. Pentru că proiectul este prezentat ca o soluție verde și sustenabilă, are potențialul de finanțare integrală prin noul program multianual 2028–2034 al Comisiei Europene, potrivit bzi.ro.

Cătălin Urtoi, unui dintre fondatorii Asociației HaiCăSePoate, care promovează proiectul a transmis a făcut un apel joi seara la adresa aleșilor locali din Iași că proiectul trebuie susținut în cadrul unui parteneriat comun, “în interesul ieșenilor, indiferent de culoarea politică”.

Discuțiile se vor concentra, vineri, la nivelul structurilor locale pe analizarea unor soluții reale pentru reducerea blocajelor de trafic și evaluarea posibilității de a dezvolta, pe termen lung, un sistem de transport suspendat finanțabil la nivel european.

Traseul orientativ ar putea fi: Parc Industrial – pod Cerna – Splai Bahlui – Cantemir – Podu Roș – Tudor Vladimirescu – Gara Centrală – Nicolina – Bucium – Granit – Păcurari – Aeroport.

› Vezi galeria foto ‹

Exemple de orașe care au trenuri suspendate

Având o singură șină care servește drept cale ferată, acest tip de trenuri pot fi folosite atât pentru pasageri cât și pentru transportul de marfă. În majoritatea cazurilor, șina este supraînălțată, dar trenurile pot circula și la sol, sub sol sau în tuneluri de metrou. Vehiculele sunt fie suspendate de o cale de ghidare îngustă, fie se află deasupra acesteia.

Numeroase orașe la nivel mondial au devenit cunoscute și datorită trenurilor suspendate emblematice.

Un exemplu din SUA sunt trenurile Disney din Florida și California au cele din San Francisco și Miami. În SUA, de obicei sistemele de trenuri suspendate au mai multe suprafețe de rulare pe grindă, potrivit platformei monorails.org.

În Europa, un exemplu este trenul suspendat al Universității din Dortmund. Siemens a dezvoltat acest sistem ​​și construiește încă unul similar la Aeroportul Internațional Düsseldorf.

Un alt monorail cunoscut este cel din Sydney, unde o grindă singulară îngustă susține un tren mai lat decât șina de ghidare. În Asia, un alt exemplu sunt trenurile monorai din Osaka.